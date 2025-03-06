Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить легального статуса беженцев примерно 240 тыс. украинцев, уехавших в эту страну после начала военной операции. Об этом Reuters сообщили высокопоставленный чиновник Белого дома и три источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, такую меру могут принять уже в апреле. В результате около четверти миллиона украинских беженцев может грозить ускоренная депортация, указывает Reuters.

Агентство ссылается на электронное письмо для внутреннего пользования Иммиграционной и таможенной полиции США, к которому получило доступ. В документе говорится, что лишенные статуса мигранты могут столкнуться с ускоренным выдворением.

Отозвать статус украинских беженцев планировалось еще до публичной перепалки Трапма с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, отмечает Reuters.

На запрос агентства в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США ответили, что на данный момент не имеют комментариев. Белый дом позднее опроверг информацию Reuters.

«Это очередная фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят. Правда: на данный момент решение не принято», — написала пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт в соцсети X.

Ответа посольства Украины ко времени публикации не поступило.

Планы в отношении украинских беженцев станут частью более широкой кампании Белого дома по лишению легального статуса более 1,8 млн мигрантов, въехавших в США по временным гуманитарным программам прежней администрации Джо Байдена, сказали собеседники Reuters.

Одним из первых же своих указов в день инаугурации 20 января Трамп потребовал от МВБ прекратить программы всех категорий по предоставлению временной гуманитарной защиты иммигрантам, напоминает агентство. Еще будучи кандидатом в президенты он обещал положить конец этим программам Байдена, заявив, что они выходят за рамки американских законов.

В первую очередь мера коснется 530 тыс. мигрантов с Кубы, из Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, передал 1 февраля телеканал CBS News, ознакомившись с внутренним правительственным документом. Помимо них и четверти миллиона украинских беженцев, в США по этим программам въехали более 70 тыс. афганцев, бежавших от режима талибов*.

Тем временем в Европе озаботились возможным наплывом украинских беженцев на фоне приостановки американской военной помощи Киеву, пишет Politico. В частности, глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала создать «справедливый механизм» распределения беженцев по всему Евросоюзу, который имел бы обязывающий характер для стран-участниц.

Фезер сделала оговорку, что в настоящее время не ожидает нового большого наплыва беженцев, но министрам следует обсудить такой сценарий.

По данным Евростата на декабрь 2024 года, в европейских странах получили временное убежище более 4,3 млн украинцев. Больше всего украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.

* — движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено