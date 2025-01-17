Многие украинцы сомневаются в том, что избранный президент США Дональд Трамп способен остановить конфликт между Киевом и Москвой. Мнения граждан по этому поводу, согласно соцопросу, разделились почти поровну, пишет Reuters.

Более трети респондентов полагают, что боевые действия прекратятся к концу 2025 года, 31% опрошенных считают, что они будут продолжаться «годами», а еще 31% украинцев затруднились дать ответ.

Некоторые опрошенные агентством украинцы скептически относятся к миротворческим усилиям будущего американского лидера. Одна из собеседниц Reuters отметила, что не возлагает на Трампа никаких надежд, считая, что в конечном итоге все зависит от самой Украины.

В то же время другие респонденты верят в успешность перспективы по завершению конфликта между Россией и Украиной, полагая, что «Трамп может остаться в истории как спаситель большой страны».

В начале января Трамп заявил, что планирует завершить украинский конфликт в течение ближайших шести месяцев. Будущий глава Белого дома отмечал, что боевые действия не должны были начаться и при нем никогда бы не произошли.

В ходе предвыборной кампании избранный американский лидер неоднократно говорил о возможности урегулировать конфликт на Украине за сутки в случае, если он станет президентом США. В Москве, как и в Киеве, к таким обещаниям отнеслись со скептицизмом.