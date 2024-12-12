Граждане США, недовольные системой здравоохранения в стране, поддержали Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве гендиректора крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, и организовали для него сбор средств. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, люди не только перечисляют деньги, но и пишут 26-летнему обвиняемому слова поддержки, оправдывая его поступок.

После задержания Манджоне по всему Нью-Йорку стали появляться плакаты с надписью «Разыскивается», на которых были изображены лица руководителей страховых медицинских компаний. Кроме того, в интернете стали продаваться различные товары с фотографией Манджоне, в том числе кепки с надписью «CEO Hunter», отмечает Reuters. Многие пользователи интернета также обратили внимание на фотогеничную внешность преступника.

По информации агентства, такая поддержка обвиняемого связана с недовольством граждан США системой здравоохранения, поскольку некоторым пациентам отказывают в тех или иных видах лечения и возмещении расходов в зависимости от их страхового покрытия.

Многие жители Соединенных Штатов поделились своим мнением об этом на краудсорсинговом сайте GiveSendGo, где проводится сбор средств для Манджоне.

«Отказ в предоставлении медицинской страховки — это убийство, но за это преступление никого не судят», — написал один из пользователей сайта, назвав убийство Томпсона «оправданным».

Согласно данным агентства, по состоянию на среду, 11 декабря, на сайте GiveSendGo в поддержку Манджоне уже было собрано более $31 тыс.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро осудил народную поддержку обвиняемого, отметив, что в США не должны совершать убийства, «чтобы разрешить политические разногласия или выразить свою точку зрения». Бывший сержант полиции Нью-Йорка согласился и добавил, что из Манджоне «сделали мученика за все проблемы, которые люди имели с их собственными страховыми компаниями».

Глава UnitedHealthcare — одной из самых крупных в США страховых компаний в области медицины — Брайан Томпсон был убит 4 декабря утром в центре Манхэттена. По мнению полиции и окружения Томпсона, преступление было спланировано заранее. Убийце удалось скрыться с места преступления, полиция долгое время не могла найти его.

Подозреваемого задержали в понедельник, 9 декабря. Им оказался 26-летний уроженец США Луиджи Манджоне, в последнее время проживавший в гавайском Гонолулу, сообщал телеканал CNN. По данным Reuters, молодой человек вырос в богатой семье и получил образование в одном из престижных университетов Лиги плюща.

По словам друзей Манджоне, мужчина страдал от хронической боли в спине.

Во время судебного заседания молодой человек не признал вину. По сведениям полиции, во время задержания у Манджоне нашли манифест, в котором он обвинял систему здравоохранения США в коррупции.