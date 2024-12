В Нью-Йорке в центре Манхэттена застрелили генерального директора одной из крупнейших медицинских страховых компаний США UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщил телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Полицейские и знакомые погибшего полагают, что преступление было спланированным, поскольку убийца знал, где и в какое время должен был находиться Томпсон.

Инцидент произошел 4 декабря около 7 утра возле отеля New York Hilton Midtown, где проходила ежегодная конференция для инвесторов, отмечает The New York Times (NYT). По информации осведомленных источников, Томпсон прибыл на мероприятие заранее, чтобы подготовиться. Бизнесмен не успел зайти внутрь: злоумышленник выстрелил в него на улице.

Томпсона экстренно госпитализировали, но спасти не смогли — ранения оказались смертельными.

Сообщается, что личность убийцы пока не установлена, ему удалось скрыться с места преступления на велосипеде. По словам очевидцев, на подозреваемом была бежевая куртка и черная маска.

Правоохранители полагают, что преступник скрылся в Центральном парке.

По данным NYT, за предоставление информация о произошедшем полиция объявила вознаграждение в размере $10 тыс.

Брайану Томпсону было 50 лет, у него остались жена и дочери. Томпсон работал в компании с 2004 года, в 2021 году он возглавил UnitedHealthcare.

UnitedHealthcare входит в группу компаний UnitedHealth Group, которая занимает восьмое место в рейтинге Fortune Global 500.