На мобильном телефоне палестинского медика, убитого в секторе Газа вместе с 14 коллегами в марте 2025 года, найдено видео, которое противоречит израильским заявлениям о гибели врачей. Оно, как передает Al Jazeera, было опубликовано Палестинским обществом Красного Полумесяца (PRCS).

Представители израильской армии (ЦАХАЛ) заявили, что ее солдаты «не нападали наугад» на машины скорой помощи, а стреляли по «террористам», приближавшимся к ним на «подозрительных транспортных средствах». В заявлении подчеркивалось, что военные заметили «несколько транспортных средств, подозрительно приближавшихся к войскам [израильской армии] без фар или аварийных сигналов», и открыли огонь.

Это произошло в районе Таль ас-Султан в Рафахе на юге сектора Газа 23 марта. По данным PRCS, колонна медиков и спасателей была отправлена по экстренному вызову от мирных жителей после израильской бомбардировки Рафаха.

PRCS сообщал, что потерял восьмерых своих сотрудников-медиков. В тот же день пропали шесть работников Палестинского агентства гражданской обороны и сотрудник Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Их тела впоследствии были найдены закопанными неподалеку от Рафаха. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) охарактеризовало это как «массовое захоронение».

Один из убитых медиков, Рифат Радван, незадолго до своей смерти успел заснять своих коллег и начало обстрела. Судя по видео, извлеченному из памяти его смартфона в ходе расследования, врачи были одеты в униформу со светоотражающими элементами и ехали на «легко узнаваемой машине скорой помощи PRCS» в одной колонне с пожарной машиной. Они остановились на обочине, после чего в кадре слышны разговоры и выстрелы.

Радван, продолжая снимать, прочитал шахаду (молитву, означающую в том числе смерть за веру), попросил прощения у своей матери и Бога, а в конце видео сказал: «Евреи идут, евреи идут». Все это время на фоне звучала стрельба.

По словам представителя гражданской обороны Газы Махмуда Бассала, несколько убитых были найдены со связанными руками и ногами и пулевыми ранениями на головах и телах, и эта картина позволяет предполагать, что «их казнили, расстреляв с близкого расстояния и, очевидно, опознав как гуманитарных работников». Один из убитых, по его словам, был обезглавлен, некоторые расчленены.

Руководитель УКГВ на палестинской территории Джонатан Уиттолл сообщил, что убитые были «в форме и перчатках», когда их нашли.

Израильский военный чиновник утверждал, что тела были прикрыты «песком и тканью», чтобы сохранить их до прибытия представителей международных организаций, которые идентифицируют убитых и установят обстоятельства их появления в окрестностях Рафаха.

Представитель гражданской обороны Газы заявил Al Jazeera, что Израиль «должен ответить за свои преступления». «Мы требуем создания международного комитета по расследованию нападения оккупационных сил на фельдшеров в Рафахе», — заявил он, добавив, что палестинские спасатели продолжат «выполнять свои обязанности, несмотря на преднамеренные нападения».

Пресс-служба правительства Газы сообщила, что израильские военные осуществили «жестокую и беспрецедентную» казнь медицинских работников и сотрудников гражданской обороны. В заявлении говорится, что видео с телефона Радвана «полностью опровергает ложную версию» о том, что машины подъехали к израильским военным без опознавательных знаков и световых сигналов.

Палестинская радикальная группировка ХАМАС заявила, что «неопровержимые визуальные доказательства разбивают в пух и прах сфабрикованную ложь». «Мы требуем международного правосудия для жертв этого отвратительного преступления», — говорится в заявлении.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил действия израильских солдат, выразив обеспокоенность по поводу возможных «военных преступлений». «Я потрясен недавними убийствами 15 медицинских работников и работников гуманитарных организаций, которые вызывают дополнительную обеспокоенность по поводу совершения военных преступлений израильскими военными», — заявил он в Совбезе ООН, призвав к «независимому, быстрому и тщательному расследованию».