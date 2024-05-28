Вечером 26 мая ВВС Израиля нанесли удар по городу Рафах на юге сектора Газа, продолжая военную операцию в регионе несмотря на предписание Международного суда ООН в Гааге. В результате атаки в палаточном лагере для палестинских беженцев начался пожар. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 45 погибших. Международное сообщество осудило действия Израиля, в ЕС задумались о введении санкций. Подробности — в материале RTVI.

Удар по Рафаху был нанесен через два дня после того, как суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в городе. Ее продолжение «может создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению», постановил суд.

Он также предписал допустить в сектор Газа международных специалистов для расследования обвинений в геноциде и открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом для поставок гуманитарной помощи.

Ракетная атака на Рафах последовала за первым с января обстрелом Тель-Авива со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Израильские военные заявили, что удар был нанесен по комплексу ХАМАСа в Рафахе «в соответствии с международным правом, с использованием высокоточных боеприпасов и на основе разведданных, указывающих на использование этого района террористами».

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате атаки с воздуха были убиты глава штаба ХАМАСа на Западном берегу реки Иордан Ясин Рабиа и высокопоставленный представитель местного крыла палестинского движения Халед Нагар.

После удара Израиля в лагере для перемещенных палестинцев в Рафахе начался пожар. По данным министерства здравоохранения Палестины, погибли 45 человек, около 250 получили ранения. Половина погибших ― женщины, дети и пожилые люди, заявили в ведомстве.

После сообщений о гибели мирных жителей Аппарат по установлению фактов Генштаба ЦАХАЛ начал расследование. Это независимый орган, ответственный за расследование исключительных инцидентов в ходе боевых действий, подчеркнули в Армии обороны Израиля. Разбирательство проводится по поручению генерального военного прокурора.

В ЦАХАЛе заявили, что перед атакой предприняли «много шагов, чтобы снизить вероятность причинения вреда» гражданскому населению, в том числе использовали воздушное наблюдение, высокоточные боеприпасы и дополнительную разведывательную информацию. На основе этих шагов «было подсчитано, что вреда для непричастных гражданских лиц не ожидается», заявили израильские военные.

Как отреагировали в мире на удар по Рафаху

По версии, которую Израиль представил администрации президента США, для поражения цели в Рафахе использовался высокоточный боеприпас, но осколками задело топливный бак, сообщил CNN неназванный американский чиновник. В результате возник пожар, который перекинулся на лагерь беженцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся «трагическим происшествием», но добавил, что не намерен заканчивать военные действия, пока не будут достигнуты все цели.

Власти США призвали Израиль принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения, заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ). Он назвал удар ЦАХАЛа по Рафаху разрушительным, а кадры его последствий ― «душераздирающими».

В то же время он отметил, что Израиль «имеет право преследовать ХАМАС», и добавил, что в результате атаки были убиты двое террористов, «которые несут ответственность за нападения на израильских гражданских лиц». По словам представителя СНБ, правительство США «активно взаимодействует» с израильскими военными на местах, чтобы оценить произошедшее.

В Белом доме оценивают, пересек ли Израиль «красные линии» ударом по Рафаху, пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников. В начале мая президент США Джо Байден пообещал прекратить поставки некоторых видов вооружений Израилю, если Нетаньяху отдаст приказ о масштабном наземном вторжении в Рафах.

Европейские лидеры осудили удары по Рафаху, отметив, что теперь в Газе нет безопасных мест для беженцев, и потребовали прекратить атаки.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал «глубоко удручающими» кадры авиаударов по Рафаху и призвал ЦАХАЛ провести «быстрое, всеобъемлющее и прозрачное» расследование случившегося.

Кэмерон заявил о необходимости срочно заключить сделку по освобождению израильских заложников и доставке гуманитарной помощи в Газу. Он также призвал сделать паузу в боевых действиях, «которая позволит добиться долгосрочного устойчивого прекращения огня».

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил возмущение ударами Израиля.

«В Рафахе нет безопасных районов для палестинского гражданского населения. Я призываю к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня», — заявил французский лидер в соцсети Х.

Похожее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он заявил о необходимости выработать политическое решение конфликта и рассказал о предложении представителей арабских государств провести международную конференцию.

«Да, это должно быть целью. Не будем больше обсуждать решение о сосуществовании двух государств — “да или нет” — потому что это обсуждалось достаточно, а поговорим о том, как его реализовать», ― сказал Боррель.

«Этот ужас должен прекратиться», ― написал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в соцсети Х по следам удара по Рафаху.

Он осудил действия Израиля, заявив, что в результате атаки погибли «десятки ни в чем не повинных мирных жителей, которые всего лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта».

Катар, выступающий посредником в переговорах между Израилем и ХАМАСом, предупредил, что бомбардировка Рафаха может помешать достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. МИД Катара назвал авиаудары Израиля серьезным нарушением международного права, которое «удвоит обострение гуманитарного кризиса» в Газе.

Ведомство потребовало прекратить нападения на Рафах, а также призвало международное сообщество принять срочные меры для предотвращения геноцида и обеспечить полную защиту гражданского населения в регионе.

На фоне обострения конфликта Норвегия, Испания и Ирландия официально признали Палестину независимым государством, решение вступило в силу 28 мая. Правительство Словении также рассмотрит этот вопрос, заявил премьер-министр республики Роберт Голоб.

Главы МИД ЕС впервые «серьезно обсудили» возможность введения санкций против Израиля, сообщил министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин. По его словам, участники обсуждения пока далеки от согласия, однако высказали «очень четкое мнение», что Израиль должен выполнить предписание Международного суда ООН в Гааге.