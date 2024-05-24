Международного суда ООН в Гааге, рассмотрев обращение Южно-Африканской Республики (ЮАР), обязал Израиль прекратить наступление в городе Рафах на юге сектора Газа в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде. Трансляция велась на официальном сайте органа.

Продолжение военной операции, по мнению суда, «могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению».

Кроме того, суд постановил, что Израилю необходимо обеспечить допуск следователей международных организаций в сектор Газа для установления доказательств геноцида. Также суд постановил открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом для оказания гуманитарной помощи палестинцам.

Иерусалим должен отчитаться о выполнении условий в течение месяца, говорится в постановлении суда.

В конце 2023 года Южно-Африканская Республика обратилась в суд с требованием признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде. Позицию ЮАР также поддержали Турция и Иордания, которые в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают палестинцев.

В конце января 2024 года суд обязал Израиль выполнить почти все условия, на которых настаивала ЮАР. В перечне не было лишь обязательства о полном прекращении огня. Однако спецдокладчик ООН отмечал, что Израиль не выполняет предписанные требования.

В мае ЮАР вновь обратилась в суд с просьбой принять меры в отношении Израиля, который, к тому же, запланировал операцию в Рафахе. По словам заявителей, израильские власти хотят «стереть с лица Земли» палестинцев. После этого, в середине месяца, состоялись судебные слушания о дополнительных мерах в отношении Израиля из-за его действий в Рафахе.

Прокурор Международного уголовного суда 20 мая потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях.