Израиль, судя по всему, нарушает приказы Международного суда ООН, требующие принять немедленные меры по защите прав палестинцев и прекратить все действия, которые могут расцениваться как геноцид, заявила специальный докладчик ООН по оккупированным территориям Франческа Альбанезе.

Израильское правительство до 23 февраля должно отчитаться перед Международным судом о том, что оно сделало для выполнения шести его постановлений суда, включая немедленное принятие мер по улучшению поставок гуманитарной помощи палестинцам.

Высокопоставленные чиновники ООН признают, что многочасовые переговоры с представителями властей Израиля не дали результатов. «Можно с уверенностью сказать, что ситуация ужасная и становится все хуже», — сказал один из источников.

26 января Международный суд ООН обязал Израиль принять меры для нормализации ситуации в секторе Газа:

пресечь и предотвратить прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида со стороны высокопоставленных израильских чиновников,

обеспечить предоставление палестинцам необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи,

в рамках конвенции о геноциде предотвратить убийства палестинцев, нанесение им телесных или психических травм, а также создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение палестинцев или направленных на снижение рождаемости.

Многие эксперты охарактеризовали постановление суда как неоднозначное, поскольку из него следует, что все вышеописанные действия в отношении палестинцев теоретически допустимы, если совершаются Израилем без намерения осуществить геноцид.

Спецдокладчик ООН Альбанезе заявила в интервью британской газете The Guardian, что Израиль продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру сектора Газа и применять насилие к мирным жителям. «Палестинцы гибнут не только от взрывов и снайперских пуль, они умирают от нехватки медикаментов и недоступности лечения, отсутствия еды и чистой питьевой воды», — утверждает она.

По словам Альбанезе, после вынесения решения Международного суда в секторе Газа были убиты как минимум 1755 палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «непоколебимо» привержен международному праву и своему «священному обязательству продолжать защищать страну и народ». Решение Международного суда он назвал «гнусной попыткой лишить Израиль этого фундаментального права» и «вопиющей дискриминацией еврейского государства».

США, которые последовательно поддерживают Израиль с начала обострения конфликта, расценили предписания суда как «бесполезные». Эксперты по международному праву считают, что они станут проверкой авторитета Высшего суда ООН и подписантов конвенции о геноциде.

Иск по обвинению Израиля в геноциде был инициирован ЮАР. Резолюцию, одобряющую постановление Международного суда, в Совбез ООН внес Алжир.

«Этот проект [резолюции] может поставить под угрозу переговоры, свести на нет изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников и обеспечить длительную паузу, в которой так отчаянно нуждаются палестинские гражданские лица и сотрудники гуманитарных организаций», — заявила посол США в ООН Линда Томас.

Портал Axios со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную телеграмму утверждал, что Израиль пытался избежать суда, требуя от своих работающих за рубежом дипломатов оказать давление на иностранных коллег и политиков.