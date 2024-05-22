Россияне, которые после начала боевых действий на Украине уехали жить в Турцию, начинают массово перебираться в другие страны на фоне проблем с оформлением вида на жительство (ВНЖ) и ростом расходов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные из официальных источников и опросы эмигрировавших граждан России.

По информации агентства, за последний год Турцию покинули десятки тысяч россиян. По официальным данным, в мае 2024 года число российских граждан, имеющих ВНЖ в стране, сократилось до 96 тыс. человек. При этом, в конце 2022 года россиян с документами на ВНЖ в республике было на треть больше — 154 тыс. человек.

В разговоре с Reuters девять россиян отметили, что одной из причин, подтолкнувших их к переезду, стала проблема с получением вида на жительство в Турции. По их словам, сложности стали возникать с начала 2023 года. Тогда турецкие власти ужесточили контроль заявок на получение туристического вида на жительство. В результате те, кто не смогли продлить или получить первичный документ для долгосрочного пребывания в стране, стали переезжать в Сербию и Черногорию, отмечает агентство.

В миграционной службе Турции ответили Reuters, что заявки иностранных граждан отклоняют в соответствии с внутренним законодательством. Но массовый отъезд россиян также связан с несколькими другими факторами — политическими, экономическими и социокультурными, уточнили в контрольном органе.

Среди других причин отъезда из Турции россияне назвали растущие расходы и трудности с обслуживанием в местных банках. В частности, на резкий рост цен в республике повлияла инфляция — в марте 2024 года она поднялась до 68,5%.

Кроме того, из-за западных санкций многие турецкие банки начали закрывать российские счета и отказывать в обслуживании гражданам России.

Агентство пишет, что в этих условиях оставаться в Турции могут единицы. В их числе более состоятельные россияне, которые смогли получить гражданство страны, когда выполнили одно из законных условий государства — приобрести недвижимость на сумму не менее 400 тыс. долларов.