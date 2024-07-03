Страны НАТО условились в 2025 году выделить €40 млрд ($43 млрд) на военную помощь Украине. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных западноевропейских дипломатов, такое решение планируется утвердить во время саммита НАТО 9-11 июля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны-члены альянса взять на себя многолетнее обязательство ежегодно выделять на помощь Украине по €40 млрд, однако, как пишет Reuters, это предложение не нашло поддержки. Тем не менее страны НАТО договорились пересматривать вклад союзников на будущих саммитах альянса.

По словам источника агентства, страны альянса решили в течение следующего года подготовить два отчета, где будет обозначено, что именно каждая из стран поставляет Украине. Планируется, что такая мера будет способствовать более прозрачному распределению нагрузки между странами.

Обязательство по предоставлению Украине €40 млрд в следующем году является частью более широкого пакета мер по Украине, который лидеры НАТО согласуют на грядущем саммите в Вашингтоне, подчеркивает Reuters.

Кроме того, в июне союзники по НАТО решили, что альянс возьмет на себя большую роль в координации поставок оружия Украине — сейчас основная роль в этом процессе отводится непосредственно США. Речь идет о главенстве в контактной группе, участники которой оказывают военную помощь Украине и периодически собираются на американской авиабазе Рамштайн на территории Германии.

По словам источников Reuters, в преддверии саммита в Вашингтоне страны НАТО расходятся во мнениях касательно того, нужно ли изменить официальные формулировки по поводу будущего членства Украины в альянсе. Некоторые страны предлагают объявить на саммите, что путь Украины в НАТО «необратим».

Сейчас официальная позиция НАТО заключается в том, что Украина однажды вступит в НАТО, но только после завершения военного конфликта с Россией.

Газета The Wall Street Journal ранее в июле сообщила, что страны НАТО направят в Киев высокопоставленного чиновника в рамках новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины. По данным издания, такое решение было принято на фоне перспектив возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, который может сократить американскую поддержку Украины.