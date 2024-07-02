Страны НАТО направят в Киев высокопоставленного чиновника в рамках новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Такое решение было принято на фоне растущей популярности правых партий в Европе и перспектив возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом.

«Эти шаги направлены на то, чтобы поддержать перспективы Украины в конечном итоге присоединиться к альянсу, не предлагая ей членства. Они происходят на фоне правого политического всплеска в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и сократить американскую поддержку Украины», — пишет издание.

Кроме того, альянс в немецком Висбадене создаст штаб-квартиру для координации поставок военной техники и оружия, а также обучения Вооруженных сил Украины.

The Wall Street Journal отмечает, что новые инициативы разрабатывались в течение нескольких месяцев, но они приобрели особую актуальность после слабого выступления президента США Джо Байдена на дебатах с Трампом. О разработанных инициативах будет объявлено на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

По словам бывшего постпреда США в альянсе Иво Даалдер, решение принималось в связи с необходимостью «защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа».

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не платят по счетам. В конце 2023 года бывшие и действующие европейские дипломаты предположили, что возможное возвращение Трампа на пост президента может привести к распаду альянса. В частности, Майкл Антон, работавший сотрудником Совета национальной безопасности в администрации Трампа, заявил, что экс-президент США может «выдвинуть ультиматум» перед членами НАТО, если они «недостаточно увеличат свои военные расходы к установленному сроку».

В начале февраля The New York Times писала, что перспектива возвращения Трампа на пост президента заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли блок существовать без лидерства Вашингтона.

В конце марта бывший американский лидер обвинил страны ЕС в «извлечении выгоды», а также призвал их «справедливо относиться к Америке» и заплатить свою долю на расходы Североатлантического альянса, чтобы гарантировать поддержку американской стороны.