Турция получила «уникальную» возможность стать ключевым партнером в реструктуризации европейской безопасности, а также укрепить связи с Европой благодаря стремлению европейцев сохранить военный потенциал Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и аналитиков.

По словам экспертов, стремление европейцев сохранить военный потенциал Украины и договориться о будущих гарантиях безопасности, одновременно повышая собственную обороноспособность без помощи Вашингтона, создало для Турции уникальную возможность укрепить связи с Европой.

«Европейские страны, которые до сегодняшнего дня считали, что могут исключить Турцию, теперь убедились, что больше не могут этого сделать», — сказал бывший турецкий дипломат и директор Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) Синан Ульген.

Как сообщало Reuters, после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что турецкий лидер внес «четкое предложение о том, чтобы Турция взяла на себя максимально возможную долю ответственности» за мир на Украине и региональную стабильность.

По словам неназванного европейского дипломата, Турция имеет «очень важные взгляды» касаемо того, что необходимо для мира на Украине.

«Президенту Турции Эрдогану удалось сбалансировать свои отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, поэтому его присутствие имеет смысл», — отметил дипломат.

В материале Reuters говорится, что Турция как член НАТО имеет вторую по численности армию внутри североатлантического альянса. «Общий объем экспорта ее оборонной промышленности в 2024 году составил $7,1 млрд», — уточняет агентство.

По словам анонимного турецкого чиновника, что пока нет четких планов относительной новой «архитектуры» европейской безопасности или возможного вклада Турции в нее.

«Вместо того чтобы включать Турцию в проекты „по выбору“, было бы логичнее (для Европы) искать партнерства более комплексным образом. Например, они могут начать с включения Турции в программу Европейского фонда мира», — заявил Reuters турецкий чиновник, имея в виду инициативу ЕС по поддержке Украины.

Другой неназванный европейский чиновник в беседе с агентством отметил, что на сегодняшний день интересы Эрдогана связаны с Европой. «В каком-то смысле, звезды сошлись так, что они (турки — Прим. RTVI) сыграют свою роль в будущих европейских гарантиях для Украины», — отметил собеседник Reuters.

По итогам переговоров, прошедших 18 февраля между Эрдоганом с украинским лидером Владимиром Зеленским турецкий президент предложил Анкару как «идеальное место» для переговоров России, Украины и США. В этот же день в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.