Несколько агентств национальной безопасности США прекратили скоординированную работу по противодействию «российским диверсиям, дезинформации и кибератакам». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что такой шаг администрации американского президента Дональда Трампа «подталкивает Москву» к урегулированию конфликта на Украине.

По словам собеседников Reuters среди бывших и действующих чиновников, участвовавших в создании соответствующих рабочих групп, после возвращения Трампа в Белый дом Совет нацбезопасности (СНБ) прекратил координацию различных ведомств, в том числе ФБР, Министерства внутренней безопасности и Госдепартамента. Как отмечает агентство, также прекратилось проведение регулярных встреч с европейскими официальными лицами по этой теме.

«План был разработан под руководством СНБ по указу экс-президента Джо Байдена и включал в себя участие по меньшей мере семи агентств национальной безопасности, работающих с европейскими союзниками с целью предотвращения заговоров, нацеленных на Европу и США», — говорится в материале.

Как отмечает Reuters, представители из администрации Байдена проинформировала команду Трампа, что Москва «ведет гибридную войну» против Запада. Агентство отмечает, что журналистам не удалось выяснить, на каком уровне принималось решение о прекращении работы по мониторингу ситуации — президента или руководителей отдельных ведомств.

«Просьбу прокомментировать приостановку скоординированных усилий Белый дом переадресовал к Совету национальной безопасности», — пишет Reuters.

Представитель СНБ Брайан Хьюз в беседе с агентством заявил, что его деятельность координируется «с соответствующими агентствами для оценки и предотвращения угроз, которым подвергаются американцы».

«Президент Трамп предельно ясно дал понять, что любое нападение на США будет встречено несоразмерным ответом», — сказал он.

Собеседник Reuters из представительства США в НАТО отметил, что Вашингтон все еще координирует свои действия с союзниками по этому вопросу. Однако он «отказался предоставить более подробную информацию», говорится в материале. В ЦРУ, ФБР и Госдепартаменте отказались дать комментарий агентству.

Отвечая на вопрос о приостановке работы США по отслеживанию кампании «гибридной войны», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа пытается избавиться от «всего неэффективного, коррумпированного и неправдоподобного», что, по его словам, «понятно». Он добавил, что обвинения Запада в том, что Россия совершает диверсии в США и Европе «пусты и эфемерны» и не имеют доказательств.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил , что Россия и США настроены на конструктивное взаимодействие, поэтому некоторые элементы контрразведывательной работы, направленные на нанесение ущерба другой стороне, сейчас могут быть ограничены.

«С нашей стороны точно будут ограничены. Думаю, что американцы тоже не настроены на обострение отношений с нашей стороной», — отметил сенатор.

В марте 2023 года в отчете «О мировых угрозах» разведка США сообщила, что Россия будет представлять «крупнейшую киберугрозу» для страны на ближайшие десятилетия. В июле 2024 года бывший госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в диверсиях и поджогах на объектах инфраструктуры НАТО

Руководство России отвергало подобные обвинения, президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет причин вступать в военный конфликт с НАТО.

Ранее как писала The New York Times, Министерство юстиции США «без лишнего шума» уведомило европейских чиновников о выходе из международной группы ICPA, которая ведет расследования для привлечения России и «ее союзников» к ответственности за действия на Украине. Издание отмечает, что в числе «союзников»упоминаются Беларусь, КНДР и Иран.