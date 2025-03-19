Несколько агентств национальной безопасности США прекратили скоординированную работу по противодействию «российским диверсиям, дезинформации и кибератакам». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что такой шаг администрации американского президента Дональда Трампа «подталкивает Москву» к урегулированию конфликта на Украине.
По словам собеседников Reuters среди бывших и действующих чиновников, участвовавших в создании соответствующих рабочих групп, после возвращения Трампа в Белый дом Совет нацбезопасности (СНБ) прекратил координацию различных ведомств, в том числе ФБР, Министерства внутренней безопасности и Госдепартамента. Как отмечает агентство, также прекратилось проведение регулярных встреч с европейскими официальными лицами по этой теме.
«План был разработан под руководством СНБ по указу экс-президента Джо Байдена и включал в себя участие по меньшей мере семи агентств национальной безопасности, работающих с европейскими союзниками с целью предотвращения заговоров, нацеленных на Европу и США», — говорится в материале.
Как отмечает Reuters, представители из администрации Байдена проинформировала команду Трампа, что Москва «ведет гибридную войну» против Запада. Агентство отмечает, что журналистам не удалось выяснить, на каком уровне принималось решение о прекращении работы по мониторингу ситуации — президента или руководителей отдельных ведомств.
«Просьбу прокомментировать приостановку скоординированных усилий Белый дом переадресовал к Совету национальной безопасности», — пишет Reuters.
Представитель СНБ Брайан Хьюз в беседе с агентством заявил, что его деятельность координируется «с соответствующими агентствами для оценки и предотвращения угроз, которым подвергаются американцы».
«Президент Трамп предельно ясно дал понять, что любое нападение на США будет встречено несоразмерным ответом», — сказал он.
Собеседник Reuters из представительства США в НАТО отметил, что Вашингтон все еще координирует свои действия с союзниками по этому вопросу. Однако он «отказался предоставить более подробную информацию», говорится в материале. В ЦРУ, ФБР и Госдепартаменте отказались дать комментарий агентству.
«С нашей стороны точно будут ограничены. Думаю, что американцы тоже не настроены на обострение отношений с нашей стороной», — отметил сенатор.
В марте 2023 года в отчете «О мировых угрозах» разведка США сообщила, что Россия будет представлять «крупнейшую киберугрозу» для страны на ближайшие десятилетия. В июле 2024 года бывший госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в диверсиях и поджогах на объектах инфраструктуры НАТО
Руководство России отвергало подобные обвинения, президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет причин вступать в военный конфликт с НАТО.
Ранее как писала The New York Times, Министерство юстиции США «без лишнего шума» уведомило европейских чиновников о выходе из международной группы ICPA, которая ведет расследования для привлечения России и «ее союзников» к ответственности за действия на Украине. Издание отмечает, что в числе «союзников»упоминаются Беларусь, КНДР и Иран.