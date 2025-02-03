Российская сторона рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как потенциальные страны, где может состояться встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений.

По словам собеседников агентства, высокопоставленные российские чиновники в последние недели совершили визиты в эти страны. Один из источников утверждает, что в настоящий момент в России есть некое сопротивление этой инициативе, так как некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывали на тесные связи ОАЭ и саудитов с американскими военными и службами безопасности.

Источники также заявили, что Турция, где в 2022 году состоялась встреча представителей Москвы и Киева, не увенчавшаяся успехом, не рассматривается в качестве возможного посредника в переговорах.

Официальные представители этих стран не ответили на запрос журналистов, а в Кремле отказались комментировать эту тему. Тем не менее, агентство отмечает, что российский и американский лидер установили с властями Саудовской Аравии и ОАЭ «дружеские» отношения.

В частности, отмечает агентство, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман стал первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп после вступления в должность. Он также называл его «фантастическим парнем» в ходе выступления перед аудиторией на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Владимир Путин, в свою очередь, в сентябре 2024 года выразил наследному принцу Саудовской Аравии благодарность в связи с помощью в организации крупнейшего обмена пленными между российской и американской стороной со времен Холодной войны.

Трамп заявил 2 февраля, что его администрация запланировала «встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». Комментируя эти слова, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у России также «есть процесс планирования», однако не уточнил подробностей.

Reuters напомнило, что Мухаммед бен Сальман и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сохраняли нейтралитет по отношению к российско-украинскому конфликту, воздерживаясь от негативных высказываний в адрес Москвы и не присоединились к антироссийским санкциям.

В то же время, пишет агентство, призыв Трампа к Саудовской Аравии снизить цены на нефть может стать потенциальным пунктом торгов в ходе переговоров с Россией. Лидеры саудитов и ОАЭ также поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.