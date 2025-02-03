Во время выступления на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном президент США Дональд Трамп заявил о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины, передает Fox News.

Американский лидер отметил, что обсуждение встреч проходит «довольно успешно».

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Трамп.

1 февраля президент США также заявил о «серьезных обсуждениях» с Россией путей урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что сделает все, что может, чтобы остановить боевые действия.

При этом он отказался уточнять, говорил ли непосредственно с президентом России Владимиром Путиным. Днем ранее, 31 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос о предполагаемых контактах Трампа с Москвой.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, что его страна «как никогда близка» к миру. Глава государства отметил, что Украина понесла «огромные потери», но должна сделать «все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев».

По словам Зеленского, его команда контактирует с американской администрацией на «общем уровне» и ожидает в ближайшее время личных встреч для выработки более подробных соглашений.