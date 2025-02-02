Украина «как никогда близка» к миру, заявил в своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

«Мы боремся, мы держимся, мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к нему», — говорится в его посте.

Зеленский отметил, что Украина понесла «огромные потери», но должна сделать «все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев».

Украинский президент написал серию постов по следам своего интервью агентству Associated Press (AP). В нем Зеленский сообщил, что хотел бы видеть за столом переговоров по урегулированию конфликта США, Россию, Украину и представителей ЕС. По его мнению, это было бы «справедливо и эффективно».

При этом, прежде чем перейти «к какому-то формату разговора» с Москвой, Киев хотел бы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, отметил Зеленский.

«Если мы с президентом Трампом обсудим конкретные шаги по прекращению этой войны и четко определим путь вперед — тогда, возможно, после этого он сможет говорить с россиянами», — написал он в телеграм-канале по итогам интервью.

По словам Зеленского, его команда контактирует с американской администрацией на «общем уровне» и ожидает в ближайшее время личных встреч для выработки более подробных соглашений.

Президент Украины также повторил в разговоре с AP свое мнение о том, что президент России Владимир Путин якобы «боится» и «не желает» прямых переговоров с Киевом. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту мысль, процитировала анекдот про моль, которая, пролетев в первый раз по комнате, радовалась, что люди ей «хлопали».

1 февраля Дональд Трамп заявил о «серьезных обсуждениях» с Россией путей урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что сделает все, что может, чтобы остановить боевые действия.

«Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то значительное. Мы хотим закончить эту войну», — сказал американский лидер.

При этом он отказался уточнять, говорил ли непосредственно с Владимиром Путиным. Днем ранее, 31 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос о предполагаемых контактах Трампа с Москвой.