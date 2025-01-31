Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о контактах с Москвой, ответил отрицательно на вопрос, значит ли это, что президенты двух стран пообщались, сообщает РБК.

Трамп накануне заявил, что Вашингтон связался с Москвой по поводу тел погибших при крушении самолета, но отметил, что не говорил с российским лидером Владимиром Путиным о катастрофе. При этом ТАСС пишет, что американский президент якобы намекнул, что у них был контакт по другим вопросам. О чем именно идет речь, не уточняется.

«Нет, не значит», — ответил Песков на вопрос РБК о том, значат ли слова Трампа то, что он с Путиным поговорил, но не о крушении самолета.

Президент США неоднократно гвоорил о намерении встретиться с Путиным «как можно быстрее».

Российский лидер, говоря о возможности переговоров, пояснял, что «лучше встретиться» и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».

«Мы готовы», — говорил Путин. В Кремле в то же время отмечали, что пока не получали соответствующих сигналов от команды республиканца.

Вечером 29 января по местному времени самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку Потомак.

На борту самолета находились 64 человека — четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе фигуристы, тренеры и их семьи. В вертолете летело трое военнослужащих. Позже Трамп назвал авиакатастрофу «трагедией ужасных масштабов» и заявил, что в ней никто не выжил.

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что в самолете находились как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров. По данным СМИ, в числе пассажиров были чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Позже стало известно, что на борту разбившегося самолета находился бывший фигурист Александр Кирсанов.