Президент США Дональд Трамп назвал столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с военными вертолетом в Вашингтоне «трагедией ужасных масштабов» и заявил, что в катастрофе никто не выжил.

Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме, начав ее с минуты молчания. Американский лидер рассказал, что всю ночь проводилась поисково-спасательная операция, в ней были задействованы «все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы».

«Это была темная и мучительная ночь в столице нашей страны и в истории нашей страны, трагедия ужасных масштабов, и как единая нация, мы скорбим о каждой драгоценной душе, так внезапно унесенной от нас», — сказал Трамп.

Он выразил соболезнования от себя, первой леди США Мелании Трамп и 340 млн американцев. «Наши мысли и молитвы с вами сейчас и в ближайшие дни. Мы будем работать неустанно, чтобы поддержать вас, утешить, помочь пережить эту трагедию», — заверил он.

Трамп отметил, что авиакатастрофа затронула и граждан других стран, которые находились на борту самолета. В частности, речь идет о российских фигуристах.

«Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль», — выразил соболезнования американский лидер.

Он заявил, что американская сторона уже связалась с Россией по поводу передачи останков погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном россиян, и намерена оказать содействие в этом.

Трамп отметил, что не обсуждал тему катастрофы с президентом России Владимиром Путиным. При этом ТАСС пишет, что американский глава якобы намекнул, что у них был контакт по другим вопросам. О чем именно идет речь, не уточняется.

Трамп рассказал о контактах по авиакатастрофе с представителями других стран, помимо России, но подробностей не привел. В ближайшее время, по словам республиканца, будет объявлен список погибших в результате крушения и их национальностей.

Причины произошедшего пока неизвестны, однако у его администрации США есть «четкие предположения и идеи», отметил Трамп. По его словам, власти будут выяснять все детали катастрофы, чтобы подобное больше не повторилось.

Среди прочего, американский лидер раскритиковал бывших президентов США Джо Байдена и Барака Обаму, а также бывшего министра транспорта Пита Буттиджича. Трамп заявил, что во время его первого срока (с 2017 по 2021 год) в стране были «самые высокие стандарты для тех, кто работает в авиационной системе».

Министр транспорта Шон Даффи, комментируя слова Трампа, отметил, что ведомство собирается «взять на себя ответственность за проведение реформ, которые были продиктованы президентом Трампом, чтобы гарантировать, что эти ошибки не повторятся снова и снова».

Вечером 29 января по местному времени самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку Потомак.

На борту самолета находились 64 человека — четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе фигуристы, тренеры и их семьи. В вертолете летело трое военнослужащих. Причины инцидента выясняет следственная группа центра безопасности полетов Минобороны США. Глава ведомства Пит Хегсет заявил в соцсети Х, что экипаж вертолета был опытным и выполнял ежегодный учебный полет. У военных были очки ночного видения, добавил Хегсет.