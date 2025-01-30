На борту пассажирского самолета, который разбился в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом, находились, предварительно, восемь фигуристов и четыре тренера. Среди них было как минимум трое выходцев из России. В Кремле подтвердили гибель соотечественников. Подробности — в материале RTVI.

На борту самолета, по предварительным данным, находились фигуристы Спенсер Лэйн, Джина Хан, Эдди Чжоу, сестры Эверли и Лидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей, Анджела Янг, а также тренеры Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская и еще один тренер по танцам на льду, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Обновление. Даг Зегхайб, гендиректор Бостонского клуба фигурного катания, где работали тренерами Вадим Наумов и Евгения Шишкова, заявил на пресс-конференции, что в самолете в Вашингтон летели 14 фигуристов. Шесть из них были связаны с бостонским клубом: «два тренера, два спортсмена-тинейджера [Джина Хан и Спенсер Лэйн] и матери этих тинейджеров».

Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что на борту находилось несколько фигуристов, но не уточнила их число.

«Эти спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Национального лагеря развития, организованного в связи с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас. Мы опустошены этой невыразимой трагедией и глубоко сочувствуем семьям погибших», — сказано в заявлении организации, которое цитирует телеканал Fox.

Американский фигурист Джон Маравилла, не попавший на рейс, говорил, что в самолете было как минимум 14 спортсменов, а также их родители и тренеры. В российской Федерации фигурного катания на коньках отказались комментировать информацию о выходцах из России, которые могли быть в числе пассажиров.

«Это граждане США, наших [из российской Федерации фигурного катания] там быть не могло, мы не комментируем», — заявили Shot в спортивной организации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее подтвердил, что, по поступающим данным, на борту упавшего самолета были фигуристы — выходцы из России.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», — сказал представитель Кремля.

Американские власти и авиакомпания American Airlines, выполнявшая рейс, не публиковали список пассажиров. Известно, что всего на борту находились 64 человека — 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Глава пожарной службы и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли сообщил на пресс-конференции, что из реки Потомак, куда рухнул самолет, достали 27 тел пассажиров этого рейса.

«Мы находимся на этапе перехода от спасательной операции к операции по извлечению тел. На данный момент мы не считаем, что в этой катастрофе есть выжившие», — приводит его слова NBC Washington.

«Мы связали свое будущее с Америкой»: Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Вадим Наумов родился в Ленинграде 7 апреля 1969 года, его супруга Евгения Шишкова — там же 18 декабря 1972 года. В паре они выступали со второй половины 1980-х, их тренировала Людмила Великова. В 1990 году Шишкова и Наумов стали чемпионами СССР, в 1995-м — чемпионами России.

С чемпионатов Европы пара привезла серебро (1994) и четыре бронзы (1991, 1992, 1993, 1995). На чемпионатах мира фигуристы выигрывали золото (1994), серебро (1995) и бронзу (1993). В 1998 году Шишкова и Наумов завершили любительскую спортивную карьеру. Переехав в США, они в течение двух лет участвовали в профессиональных ледовых шоу, затем занялись тренерской работой.

С 2017 года супруги работали тренерами в одном из старейших американских клубов фигурного катания в Бостоне. В 2020 году в интервью российскому изданию «Большой спорт» они рассказывали, что «очень внимательно» следят за тем, что происходит в России и каждый вечер смотрят российский телеканал, но возвращаться не намерены.

«О возвращении не задумываемся. Так сложилось, что мы связали свое будущее с Америкой, а наш сын выступает за эту страну», — говорил Наумов.

Сын пары Максим Наумов в 2020 году стал чемпионом США среди юношей в одиночном катании. На взрослых чемпионатах этой страны достигал четвертых мест, в том числе на январских соревнованиях в Канзасе.

«Это моя ученица и любовь»: Инна Волянская

Среди пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолета также была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, это подтвердил «Матч ТВ» тренер по фигурному катанию Николай Великов.

Волянская родилась в Москве в 1966 году, выступала в паре с фигуристом Валерием Спиридоновым. В 1980 году они стали призерами чемпионата СССР и завоевали золото на соревнованиях Blue Swords в ГДР, также побеждали на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980). В 1982-м стали победителями в парном катании на соревнованиях Гран-при в Сен-Жерве (Франция) и «Небельхорн Трофи» (Германия).

После завершения спортивной карьеры фигуристы выступали в ледовых шоу. Волянская исполняла главную роль в ледовом театре Татьяны Тарасовой «Все звезды» (известен за рубежом как Russian All-Stars), а также ведущие роли в диснеевских шоу на льду: принцессы Авроры в «Спящей красавице», Золушки, Белль в «Красавице и чудовище» и Ариэль в «Русалочке».

С 2002 года Инна Волянская работала тренером в Вирджинии, на январский чемпионат в Канзасе она прилетела с командой Ashburn Ice House. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Волянскую своей любимой ученицей.

«Это моя ученица и любовь. Я крестила ее ребенка. Кошмар… Всем родным, близким, а также Федерации фигурного катания США выражаю соболезнования. Не знаю, как тут сказать по-другому», — поделилась она с «Чемпионатом».

Кого не было в упавшем самолете

Shot и Mash опубликовали список спортсменов, которые якобы летели рейсом из Уичито, отметив, что большинство из них — «дети российских эмигрантов». «Матч ТВ» в свою очередь заявил, что в самолете не было фигуристов с российскими корнями из приведенного телеграм-каналами списка. Сами спортсмены и их представители позже стали сообщать, что не летели этим рейсом.

Shot сначала написал, что вместе с родителями из Канзаса мог возвращаться 23-летний фигурист Максим Наумов — сын Вадима Наумова и Евгении Шишковой, выступающий за американскую сборную. Однако спортивный агент Ари Закарян и заслуженный тренер по фигурному катанию Людмила Великова сообщили, что Максим вернулся домой еще 27 января.

Также на рейсе, как выяснилось, не было фигуристов Аннабель Морозов, Миши Митрофанова, Алисы Ефимовой, Даниила Паркмана, Энтони Пономаренко и Антона Спиридонова. Об этом сообщили они сами или их представители и близкие. Спиридонов опубликовал опровержение в соцсети: «Российские СМИ включили меня в список предполагаемых лиц на рейсе из Уичито в Вашингтон. Меня НЕ было на этом рейсе, спасибо всем за беспокойство о моей безопасности».