Данные о том, что на борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета были фигуристы — выходцы из России, подтверждаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Сожалеем, соболезнуем родным и близким», — сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Он отметил, что пока нет планов по контактам президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом после авиакатастрофы.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито (Канзас), вечером 30 декабря по местному времени столкнулся с военным вертолетом Black Hawk на подлете к аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия. Оба судна рухнули в реку Потомак. На борту самолета было 64 человека, на борту вертолета — три члена экипажа.

Пассажирским рейсом летели молодые американские фигуристы, их родители и тренеры. Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту находилось «несколько членов сообщества», но не назвала их число. Спортсмены возвращались после тренировок в Национальном лагере развития, которые проводились после чемпионата США по фигурному катанию в Уичито.

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что в самолете находились как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров. По данным СМИ, в числе пассажиров были чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Сын Шишковой и Наумова Максим Наумов вернулся из Уичито другим бортом в начале недели, сообщила «Матч ТВ» заслуженный тренер по фигурному катанию Людмила Великова.

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «плохой ситуацией» и предположил, что ее можно было избежать. Он также отметил, что к действиям пилота вертолета и диспетчеров есть вопросы. На месте падения воздушных судов проводится спасательная операция, из воды достали несколько тел погибших. Как отмечает Fox News, температура воды в Потомаке достигает около двух градусов Цельсия. По данным Национальной метеорологической службы, человек может потерять сознание за 10-15 минут при воздействии таких температур.