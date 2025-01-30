В Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «плохой ситуацией, которую <…> следовало предотвратить». RTVI собрал последние данные о ЧП.

В 21:00 по местному времени (05:00 мск) пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Sikorsky H-60 столкнулись в воздухе близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

В авиакомпании American Airlines уточнили, что лайнер летел из города Уичито (штат Канзас). На борту находились 64 человека (60 членов экипажа и четыре пассажира). Вертолет с тремя военными тренировочный полет.

Авиадиспетчер сообщил, что видел «огненный шар» при столкновении самолета American Airlines с вертолетом. По его словам, крушение произошло, когда до посадки лайнера оставалось несколько минут.

После столкновения оба судна упали в воду, заявила мэр округа Колумбия Мюриэл Боузер. Газета The New York Post писала, что лайнер раскололся на несколько частей и погрузился на глубину двух метров в реку Потомак.

На месте авиакатастрофы работают около 300 спасателей. Глава пожарной службы Округа Колумбия Джон А. Доннелли описал обстановку на месте происшествия как «темную, холодную и ветреную».

В ФБР уточнили, что причиной катастрофы не был криминал или терроризм, передает NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства. В разговоре с ТАСС в службе заявили, что «вашингтонское подразделение занимается [расследованием] авиационного инцидента в аэропорту имени Рональда Рейгана, оказывая поддержку правоохранительным органам и партнерам, обеспечивающим общественную безопасность». Вопросы относительно авиакатастрофы ФБР переадресовало Национальному совету по безопасности на транспорте.

Пострадавшие и жертвы

По словам источника CNN в правоохранительных органах, поисково-спасательная операция становится «все более мрачной» — до сих пор никто из выживших не найден. Вместе с тем он отметил, что число жертв подтверждено. Других подробностей собеседник телеканала не привел.

В свою очередь NBC сообщает, что поисково-спасательные бригады извлекли тела людей, погибших в авиакатастрофе. Официальные лица пока не сообщили, сколько было пострадавших. По данным BNO News, по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак.

Источник ТАСС заявил, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Этим же рейсом летела бывшая советская фигуристка Инна Волянская, утвреждает «Матч ТВ».

Спортивный агент Ари Закарян в разговоре с «Матч ТВ» подтвердил, что на борту находились представители российской школы фигурного катания, но имен не назвал. РИА Новости он сказал, что на борту самолета были фигуристы и тренеры, в том числе «экс-российские специалисты».

Посольство России в США выясняет, были ли на борту россияне, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД.

Американский фигурист Люк Ванг рассказал, что на борту Bombardier CRJ700 находились тренеры и фигуристы сборной США. Также этим рейсом летели несколько спортсменов из Национальной команды развития — программы подготовки лучших молодых фигуристов. Всего на борту находились как минимум 14 спортсменов, не считая их родителей и тренеров, уточнил американский фигурист Джон Маравилла в беседе с РИА Новости. Имен он не назвал.

С 20 по 26 января в городе Уичито, откуда вылетел потерпевший крушение самолет Bombardier CRJ700, проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Американец Хамад Раза рассказал CNN, что его жена летела на Bombardier CRJ700. Незадолго до того, как самолет должен был приземлиться, она написала мужу, что через 20 минут будет в аэропорту. Но его ответные сообщения ей не были доставлены. Именно тогда мужчина понял, что что-то может быть не так.

«Я просто молюсь, чтобы кто-нибудь вытащил ее из реки прямо сейчас, пока мы разговариваем», — сказал он.

Источник CNN отмечает, что произошедшее может стать самой смертоносной катастрофой в Округе Колумбия за последние десятилетия. Предыдущая произошла в 1982 году, когда самолет авиакомпании Air Florida врезался в мост, соединяющий Арлингтон (штат Вирджиния) и Вашингтон (округ Колумбия).

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «плохой ситуацией». По его словам, самолет совершал стандартный заход на посадку, а вертолет летел прямо на лайнер «в течение длительного периода времени».

«Ночь была ЯСНОЙ, огни в самолете горели, почему вертолет не поднимался, не снижался и не поворачивал? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет? Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. НЕХОРОШО!!!», — написал американский глава в своей соцсети Truth Social.

Обстановка в аэропорту Рейгана

Примерно 19 самолетов находились в воздухе в момент крушения недалеко от национального аэропорта имени Рейгана и были перенаправлены в международный аэропорт имени Даллеса, передает CNN.

После авиакатастрофы в аэропорту Рейгана были приостановлены полеты — он будет закрыт до 05:00 по местному времени (13:00 мск) пятницы. По данным авиационной аналитической компании Cirium, на среду в аэропорту было запланировано 858 вылетов и посадок, а на четверг — 869 рейсов.

Генеральный директор аэропорта Рейгана отметил, что в аэропорту были люди, которые приехали, чтобы встретить своих близких. Для них American Airlines открыли центр, в котором есть консультанты для работы с семьями.

CNN пишет, что родственники летевших на Bombardier CRJ700 собрались в зале ожидания аэропорта. Власти им пока не предоставили информацию о количестве погибших.