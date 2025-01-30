Останки людей, которые погибли при столкновении самолета и военного вертолета в Вашингтоне, стали находить на берегу реки Потомак, передает CBS News.

«Пока ночью продолжались поиски тел и возможных выживших, человеческие останки и мусор вымыло на вирджинскую сторону реки Потомак», — сообщает корреспондент телеканала Крис Ван Клив.

По его словам, самолет разломился на несколько частей, которые оказались на глубине 1,5-2,5 метра. Также корреспондент сообщил, что команда водолазов нашла в воде один из двух бортовых самописцев лайнера.

«Неясно, был ли это речевой самописец кабины или тот, который хранит данные о характеристиках самолета», — сказал Ван Клив.

Он также отметил, что водолазы получили доступ в салон самолета. По данным корреспондента, вертолет перевернут, но, судя по всему, цел.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито (Канзас) столкнулся с военным вертолетом Black Hawk на подлете к аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия. Оба судна рухнули в реку Потомак. На борту самолета было 64 человека, на борту вертолета — три члена экипажа.

Пассажирским рейсом летели молодые американские фигуристы, их родители и тренеры. Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту находилось «несколько членов сообщества», но не назвала их число. Спортсмены возвращались после тренировок в Национальном лагере развития, которые проводились после чемпионата США по фигурному катанию в Уичито.

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что в самолете находились как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров. По данным СМИ, среди пассажиров были чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Сын Шишковой и Наумова Максим Наумов вернулся из Уичито другим бортом в начале недели, сообщила «Матч ТВ» заслуженный тренер по фигурному катанию Людмила Великова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что данные о том, что на борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета были фигуристы — выходцы из России, подтверждаются. Он отметил, что пока нет планов по контактам президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом после авиакатастрофы.