Американский фигурист Джон Маравилла не попал на борт самолета Bombardier CRJ700, столкнувшегося с вертолетом Black Hawk в Вашингтоне и упавшего в реку Потомак, из-за собаки. Об этом спортсмен рассказал РИА Новости.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — пояснил Маравилла.

Самолет потерпел крушение около 21:00 29 января (5:00 30 января мск). Лайнер летел из города Уичито (штат Канзас) в аэропорт имени Рональда Рейгана, который расположен вблизи Вашингтона. При заходе на посадку судно столкнулось с военным вертолетом и упало в реку Потомак.

На борту вертолета находились трое американских военнослужащих, в самолете — 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). На месте происшествия работают около 300 спасателей. Источники CNN сообщали, что число жертв подтверждено, однако его пока не сообщали. По данным BNO News, по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак.

В городе Уичито, из которого летел самолет, с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию. В федерации по фигурному катанию США заявили, что на борту разбившегося лайнера находились фигуристы, тренеры и члены их семей, которые летели с соревнований в Канзасе.

Маравилла сообщал, что этим рейсом летели как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров. Имена спортсменов он не назвал. Американский фигурист Люк Ванг уточнил, что среди них в том числе были спортсмены из Национальной команды развития — программы подготовки лучших молодых фигуристов.

ТАСС со ссылкой на источник указал, что на борту разбившегося самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По данным Shot, с ними мог лететь 23-летний сын Максим Наумов, который на соревнованиях в Уичито выступал за американскую сборную.

В числе пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета также была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании, тренер Инна Волянская, сообщил источник ТАСС.

О том, что на борту находились представители российской школы фигурного катания, сообщил «Матч ТВ» спортивный агент Ари Закарян. Имен он не назвал. В разговоре с РИА новости он уточнил, что на борту находились фигуристы и тренеры, в том числе «экс-российские специалисты».

При этом в Федерации фигурного катания на коньках России заявили Shot, что российских граждан на борту Bombardier CRJ700 быть не могло.

«Это граждане США, наших [из российской федерации фигурного катания] там быть не могло, мы не комментируем», — сказали в федерации.

Посольство России в США выясняет, были ли на борту россияне, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД.