Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утверждение президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что российский лидер Владимир Путин «боится» переговоров об урегулировании военного конфликта.

По словам Захаровой, высказывание Зеленского напомнило ей анекдот про маленькую моль. Она привела в своем телеграм-канале фразу из анекдота: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!»

Речь идет о заявлении Зеленского от 28 января. Тогда он заявил, что Путин «боится» переговоров и «сильных лидеров», якобы стремясь затянуть боевые действия. Так глава государства отреагировал на слова российского лидера о том, что Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку его президентский срок истек в мае 2024 года, и не обладает правом подписывать мирный договор с Россией.

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — сказал Путин.

Он отметил, что если переговоры с Зеленским начнутся сейчас, такой процесс будут нелегитимным.

«Когда нынешний глава режима <…> подписывал этот указ (о запрете переговоров с Россией. — Прим. RTVI), он был легитимным президентом относительно. Теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, ловушка», — пояснил глава государства.

В соответствии с украинской Конституцией отменить указ может председатель Рады, сказал Путин. «Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Пока мы такого желания просто не видим», — добавил Путин.