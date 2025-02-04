Поставки оружия от США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но возобновились в минувшие выходные, сообщает Reuters со ссылкой на четверых источников.

По данным агентства пока не ясно, признает ли администрация президента США Дональда Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок. Один из источников пояснил, что внутри Белого дома есть группы, мнение которых о помощи Украине расходятся.

С момента вступления Трампа в должность президента о передаче оружия Киеву не объявлялось, однако предполагалось, что поставки, разрешенные предыдущим лидером США Джо Байденом, продолжатся и будут идти в течение нескольких месяцев, отмечает Reuters.

На следующий день после инаугурации, 21 января, Трамп заявил, что вопрос дальнейших поставок оружия Киеву в настоящее время находится на рассмотрении. Президент США добавил, что Европейскому союзу следует делать больше для поддержки Киева.

29 января The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного помощника конгрессмена сообщала о приостановке американской военной помощи Украине после того, как Трамп подписал указ, согласно которому помощь другим странам со стороны Вашингтона была прекращена на 90 дней.