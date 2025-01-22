Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщил, что вопрос дальнейших поставок оружия Киеву в настоящее время находится на рассмотрении. Его слова передает Reuters.

На вопрос журналиста, готова ли администрация Трампа продолжать поставки армии Украины, он ответил: «Мы изучаем данный вопрос».

Президент США добавил, что Европейскому союзу следует делать больше для поддержки Украины. По словам Трампа, он разговаривает с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Мы собираемся поговорить с президентом [России Владимиром] Путиным очень скоро», — отметил Трамп.

Американский лидер также добавил, что, если Путин откажется от диалога, то он готов рассмотреть ужесточение санкций против России.

Также Трамп рассказал агентству, что в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином 17 января он попросил помочь остановить боевые действия на Украине.

«Он не сделал многого в этом направлении. У него много власти, как и у нас», — отметил президент.

20 января президент России накануне поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По словам Путина, Москва готова идти на контакт с новой администрацией США. Глава государства подчеркнул, что главная цель этой встречи — урегулирование военного конфликта на Украине.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп после инаугурации заявил, что планирует встретиться с российским коллегой, но не знает, когда именно это произойдет. Президент США пообещал провести переговоры с Путиным как можно скорее.