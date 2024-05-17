В Омской области с 17 мая введен режим ЧС федерального уровня в связи с паводками, сообщает пресс-служба МЧС. С соответствующей просьбой в правительственную комиссию обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По словам главы региона, это позволит привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление пострадавших населенных пунктов.

«Меры направлены на минимизацию последствий затопления населенных пунктов и инфраструктуры, а также оперативное проведение аварийно-восстановительных работ», — сообщили в МЧС.

По данным на утро 17 мая, всего в Омской области подтоплено более 600 жилых домов, около 950 приусадебных участков и семь участков автодорог, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Утром 17 мая Хоценко оценил ситуацию на севере региона как сложную, но контролируемую. По его данным, уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишиме вырос за ночь до 944 см, а уровень реки Ишим в районе села Орехово упал на 13 см и составляет 1,6 м. В Тевризе и Таре уровень Иртыша поднялся за сутки на шесть сантиметров, сообщил Хоценко.

Сердечный приступ главы района и визит министров

Главу Усть-Ишимского района Александра Седельникова экстренно госпитализировали в разгар паводков.

«Поступает много справедливых вопросов о моем отсутствии в райцентре в это сложное для нас время. К большому сожалению, неделю назад по настоянию медиков был экстренно госпитализирован и все еще нахожусь на больничном», — рассказал он в телеграм-канале.

Седельников был госпитализирован с сердечным приступом, уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева. Обязанности на месте выполняют заместители главы района.

В Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация, оттуда вывезено более 2 тыс. человек. По данным МЧС, в селе Усть-Ишим подтоплено 210 жилых домов и более 370 приусадебных участков. Накануне район посетили глава МЧС Александр Куренков и руководитель Минстроя Ирек Файзуллин.

Файзуллин оценил ситуацию как непростую. Усть-Ишимском район находится в зоне серьезного подтопления, вода прибывает, отметил министр.

«Предпринимались и сегодня предпринимаются все меры, чтобы удержать сам районный центр Усть-Ишим. Мы надеемся, что уровень воды в реке Иртыш даст эту возможность, хотя власти региона готовы к действиям и в более неблагоприятных условиях», — сказал Файзуллин.

С 17 мая пострадавшим жителям Усть-Ишимского района начали выплачивать по 10 тыс. рублей на первоочередные нужды, говорится в телеграм-канале губернатора Хоценко. После схода воды комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества.

Суд, пункт проведения ЕГЭ и подстанция: что оказалось в зоне подтопления

В связи с паводками в Усть-Ишимском районе закрылся пункт проведения экзаменов для выпускников 11-х классов, сообщил вице-премьер Омской области Иван Кротт. Школьники будут сдавать ЕГЭ за пределами района.

Девятиклассники будут сдавать экзамены в штатном режиме, если к концу мая ситуация с паводками стабилизируется. Если угроза затопления сохранится, пункт проведения экзаменов также будет закрыт, а процесс организуют по той же схеме, что и для 11-х классов.

Также в зону подтопления попал судебный участок № 34 в Усть-Ишиме, сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области. В зоне паводка в Усть-Ишиме также оказалась электрическая подстанция. Во избежание затопления вокруг нее круглосуточно строится дамба.

По предварительной оценке, в связи с половодьем повреждены более 320 опор ЛЭП, 18 трансформаторных подстанций, три котельные и 17 водозаборных башен со скважинами, рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, уровень воды опустится ниже опасной отметки не раньше 25—27 мая, пишет Om1.ru.

В начале мая режим ЧС действовал в трех наиболее пострадавших от паводков районах на севере Омской области ― Усть-Ишимском, где 11 мая прорвало дамбу, а также в Тарском и Тевризском.

Последствия прорыва дамбы

Из-за прорыва дамбы в Усть-Ишимском районе залило село Ашеваны. В некоторых хозяйствах из-за воды погиб скот, писал Mash Siberia со ссылкой на местных жителей. В деревнях района затопило «сотни домов» и как минимум три кладбища, сообщала журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, жители Ашеван рассказали «Осторожно Media», что им самим приходилось укреплять дамбу, а также дежурить по ночам и эвакуировать животных.

15 мая в аппарате губернатора Омской области сообщили об увольнении советника протокольного отдела Степана Огорелкова, который на своей странице «ВКонтакте» назвал жителей Усть-Ишимского района «клоунами, которые в жизни ничего не добились».

Чиновник раскритиковал их подписей под петицией с призывом привлечь к ответственности местную администрацию из-за ситуации с затоплениями. Огорелков призвал их вместо этого брать «лопаты и вперед дамбы строить».