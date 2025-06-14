Из Ирана, против которого Израиль второй день ведет масштабную военную операцию, эвакуированы две группы россиян, в их числе режиссер и продюсер Федор Бондарчук со своей съемочной бригадой и актер Никита Кологривый. Это подтвердили РИА Новости в посольстве России в Азербайджане, куда доставили эвакуированных.

Бондарчук после пересечения ирано-азербайджанской границы поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за «беспрецедентную помощь», а также отметил действия сотрудников посольства и консульства России в Тегеране, которые «довели практически до дверей границы».

По его словам, благополучно вывезена вся съемочная группа сериала «Трудно быть богом» по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких.

«Девяносто человек группы, все живы и здоровы. Часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали», — рассказал Бондарчук азербайджанским журналистам.

Местные СМИ также показали видео с Никитой Кологривым, который показал на камеру бицепсы и представился, когда подошел за питьевой водой. Как передал телеканал RT, Бондарчук подтвердил, что актер был среди эвакуированных из Азербайджана.

Исполнительный продюсер сериала «Трудно быть богом» Аля Сомкина сообщила ТАСС, что среди россиян, которые пересекли границу, были только члены съемочной группы в составе 90 человек.

«Нам помогало очень много людей, и мы всем благодарны от чистого сердца. Мы выбрались. С нами все в порядке», — сказала Сомкина РЕН ТВ.

Ранее в посольстве сказали агентству, что в Азербайджан вывезены 56 человек из 88, подлежавших эвакуации, и что в это общее число, помимо россиян, входят граждане Беларуси, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. В то же время в сообщении МИД России говорится об эвакуации из Ирана 86 человек, включая двоих детей.

Эвакуация прошла через пограничный пункт в азербайджанском городе Астара. Российское посольство в Баку выразило благодарность Азербайджану за помощь в предоставлении транспорта для эвакуации россиян и их размещение в отеле.

Как пишет «Комсомольская правда», в Иране пока остаются новосибирский дирижер Арсений Ткаченко и 50 музыкантов большого симфонического оркестра имени Чайковского, а также ансамбль танца «Лезгинка». По данным сайта оркестра, гастроли в этой стране должны были завершиться 12 июня, уточняет издание.

Обострение на Ближнем Востоке

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Ам Ке-Лави» («Народ как лев») против высокопоставленных иранских военных, инфраструктуры по созданию компонентов ядерного оружия и запасу баллистических ракет страны.

Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что в результате израильских ударов 78 иранцев погибли и более 320 получили ранения. Он добавил, что «подавляющее большинство» погибших — мирные жители. Армия обороны Израиля, со своей стороны, заявляет, что убила девять ведущих ученых и экспертов иранского ядерного проекта.

Иран стал наносить ответные удары по Израилю, которые привели к масштабным разрушениям жилых кварталов в центре страны, также были попадания ракет в Тель-Авиве, звучали сирены в Иерусалиме. Подтверждена гибель трех израильтян, еще десятки были ранены.