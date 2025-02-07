Режиссер и художник персонажей мультсериала «Лунтик и его друзья» Дарина Шмидт ответила на критику главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, заявившей об опасности, которую этот проект может представлять для детской психики. Об этом пишет Daily Storm.

Ранее Мизулина упомянула «Лунтика», комментируя слова корреспондента «Российской газеты», заявившего, что психологические риски для детей могут представлять не только игры, но и такие мультфильмы, как «Маша и Медведь».

«С Лунтиком тоже очень большой вопрос — это мальчик или девочка? Если он мальчик, то почему он розовый?» — сказала глава Лиги безопасного интернета.

Шмидт в разговоре с Daily Storm назвала такие претензии необоснованными и указала на то, что в своей речи Лунтик использует глаголы прошедшего времени в мужском роде — «я родился», «я пошел», а также проявляет по сюжету интерес к бабочке Элине.

«Утверждать о том, что розовый цвет говорит только о мальчике, глупо. Мальчики и мужчины вполне спокойно носят одежду розового цвета, и никто в них пальцем не тычет. Это проблема восприятия цвета», — сказала режиссер мультсериала.

Она также пояснила, что при работе над проектом была задача сделать Лунтика необычным, так как это «существо не с нашей планеты», и подобную расцветку «не увидишь у наших животных».

Как отметила Шмидт, розовый цвет пришел от куклы Барби, которая стала олицетворением «нежной, розовой-розовой» женщины», из-за чего сложилась традиция одевать девочек в розовое, а мальчиков — в другие цвета. По ее мнению, это не означает, что у мужчин должно быть табу на этот цвет.

«Важно еще сказать про технические вещи. Цвет нашего героя хорошо читается в том окружении, где он находится, где преобладают классические тона — зеленый, желтый, голубой», — сказала она.

Шмидт добавила, что ей «забавно слышать такие высказывания».

«Если розовый мальчик — значит, пропаганда. Нет! Лунтик не говорит в мультике ни о чем таком. Цвет не может быть пропагандой!» — заявила она.

Также Шмидт рассказала, что в последнее время во время творческих процессов стала думать о несочетаемости тех или иных цветов из-за того, что определенные люди могут выступить с критикой из-за своих ассоциаций. Режиссер отметила, что сегодня художникам приходится проявлять осторожность.

Ранее автор музыки для «Лунтика и его друзей» Михаил Чертищев прокомментировал в разговоре с RTVI прозвучавшие в Европарламенте заявления о том, что написанная им песня «Сигма бой» транслирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».