Песня «Сигма бой», которую исполняют российские школьницы-блогеры Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская, является частью «информационной войны». Такое мнение высказали в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Украинское ведомство опубликовало в своих соцсетях ролик с разбором песни. В описании к нему указано, что Россия якобы давно использует музыку как инструмент «мягкой силы», закрепляя таким образом свои нарративы и культурное влияние.

«Мягкая сила» — определение, которое объединяет различные способы по сплочению государств через культуру, науку и образование.

«Песня “Сигма бой” не исключение. Ее популярность в TikTok, YouTube и Spotify играет на руку Кремлю, размывая критическое отношение к российскому контенту и способствуя его возвращению в мировое культурное пространство», — убеждены в СНБО.

В украинском ведомстве добавляют, что Россия использует «Сигма бой» как часть своей «информационной войны». По утверждению СНБО, к такой тактике страна прибегала и раньше — в 2000-х годах подобную роль якобы играли группа «Тату» и певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова).

Главным объектом этого «культурного мейнстрима» СНБО называет детей и молодежь, поскольку они сильнее остальных возрастных категорий попадают под влияние массовой культуры.

«Успех “Сигма боя” в социальных сетях создает позитивный образ России среди молодежи», — считают в украинском Совете национальной безопасности и обороны.

По мнению ведомства, для того чтобы песня стала популярной, российские власти могли использовать ботов и накрутку, «как на выборах в США в 2016 году».

Как указывают в СНБО, сигма-бой — это независимый и уверенный в себе герой, который действует по собственным правилам. В ведомстве утверждают, что это совпадает с «культом сильной руки», который «Кремль использует годами».

«Кремль годами использовал подобные архетипы, чтобы продвигать идею авторитарного правления, в которой доминирует “сильный лидер”. Песня “Сигма бой” лишь усиливает этот месседж, закрепляя среди молодежи идею про доминирование, маскулинность и неуважение к “слабым”», — заявили в СНБО.

Исполнительница Betsy в интервью «Вокруг ТВ» рассказывала, что сигма-бой — это «очень самоуверенный мальчишка», которому никто не нужен, и при этом «в него влюбляются все девчонки». «Идею придумал мой папа, а на нас ее протестировали. Мы ее немного додумали — стали делать “сигму” — это когда ты поочередно вытягиваешь губы вперед, как поцелуйчик, и широко улыбаешься», — сказала она.

В украинском ведомстве добавили, что «Сигма бой» — это не просто трендовый звук, а тест «России на то, готов ли свет снова принимать ее контент без критики».

«Если общество не распознает подобные манипуляции, Россия продолжит возвращаться в глобальное информационное поле, используя культуру как оружие», — заключили в СНБО.

Песня «Сигма бой», которую исполняют 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская, вышла в октябре 2024 года и быстро стала популярной в соцсетях. За это время композиция набрала десятки миллионов прослушиваний на различных музыкальных платформах и видеохостингах. В частности, на YouTube трек прослушали более 73 млн раз.

В середине января «Сигма бой» попал в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs (танцевальные/поп-песни), оказавшись по соседству с треками Билли Айлиш, Арианы Гранде, Charli XCX и других мировых звезд.