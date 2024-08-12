Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к 7,5 годам колонии общего режима за «фейки» о российской армии. В декабре 2023 года этот же суд уже выносил Вырыпаеву заочный приговор к восьми годам колонии, однако в июле Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Иван Вырыпаев родился в Иркутске 3 августа 1974 года. С 2013 по 2016 год был художественным руководителем театра «Практика», с 2020 по 2021 год — генеральным продюсером проекта «Okko Theatre». После начала военной операции России на Украине режиссер осудил действия Москвы, обратившись с открытым письмом к российским театрам. В 2022 году Вырыпаев стал гражданином Польши, где живет уже несколько лет.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Вырыпаев признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности российских ВС по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса).

Суд также на четыре года лишил режиссера права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Вырыпаева на территорию России, либо с момента его задержания на территории страны.

Об уголовном деле против Вырыпаева стало известно весной 2023 года, когда Басманный суд заочно арестовал его и продюсера Александра Роднянского* по делу о военных «фейках». В тот же период режиссера объявили в России в розыск.

Поводом для возбуждения дела против Вырыпаева стали несколько интервью режиссера — на чикагском радио Radio NVC, ютуб-каналам «Ходорковский* Live» и «ОВД-Инфо»*, а также ряд публикаций на его личном сайте.

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