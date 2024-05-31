Актер Никита Джигурда может начать службу в зоне боевых действий на Украине в подразделении, в котором уже служат муж блогера Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — подтвердил собеседник агентства.

Отношением называется документ-рекомендация для военкомата и командира подразделения. Также отношение подтверждает наличие вакантного места в определенном подразделении.

По словам источника РИА Новости, в документе речь идет именно о подразделении, где служат Блиновский и Пашаев.

В марте 63-летний Джигурда посетил одну из воинских частей в Донбассе. Тогда он начал встречу с бойцами словами: «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!»

Сообщалось, что актер оставил военнослужащим беспилотники и гуманитарную помощь, а затем провел для них творческий вечер, исполнив песни под гитару.

29 мая телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник сообщил, что Алексей Блиновский якобы покинул расположение воинской части. Позже в канале появилась информация о том, что он стал пулеметчиком и будет переведен в другое подразделение в ДНР.

Источник РИА Новости сообщил, что Блиновский находится в своем воинском подразделении, но не появляется по месту службы и не выполняет боевые задачи.