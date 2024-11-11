Пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский мог умереть из-за отравления. Об пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства уточнил, что отравление могло произойти «неустановленным веществом». Точная причина смерти будет ясна после проведения экспертизы.

Shot ранее сообщал, что причиной смерти Коробкова-Землянского мог стать инфаркт миокарда. По данным телеграм-канала, около 21:00 мск 9 ноября мужчина почувствовал себя плохо и внезапно начал задыхаться. Супруга сама пыталась спасти мужа, делая ему массаж сердца.

«Первым скорую вызвал сосед из дома напротив — он увидел происходящее через окно. Но приехавшие медики не смогли откачать Коробкова-Землянского и в 21:50 констатировали его смерть», — пишет Shot.

ТАСС в медицинских службах заявили, что вызов из квартиры пресс-секретаря SHAMAN поступил около 22:10 мск 9 ноября. Собеседник агентства назвал предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского сердечно-сосудистую недостаточность.

«Московский комсомолец» писал, что Коробкову-Землянскому стало плохо около полуночи — он «внезапно стал задыхаться». Его жена вызвала скорую, но врачам не удалось спасти мужчину. Аналогичную версию приводит телеграм-канал Baza.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он родился в Красноярском крае, карьеру начинал на местном телевидении. В Москву переехал в 2007 году, работал на «Первом канале».

С 2015 года в течение двух лет был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. Пресс-секретарем певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Коробков-Землянский работал с 2022 года.

В своем телеграм-канале Коробков-Землянский публиковал посты, написанные с патриотической позиции. В описании своего канала назвал себя «журналистом, кремлеботом, ультраватником и турбопатриотом».