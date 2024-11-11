У пресс-секретаря SHAMAN Антона Коробкова-Землянского, который умер на 41-м году жизни, случился инфаркт миокарда, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, именно это стало причиной его смерти

В субботу, 9 ноября, около 21:00 Коробков-Землянскому стало плохо дома — он начал задыхаться в своей квартире на Проспекте Мира, сообщает SHOT.

«Супруга Антона сама пыталась спасти мужа и делала ему массаж сердца. По нашей информации, первым скорую вызвал сосед из дома напротив — он увидел происходящее через окно. Но приехавшие медики не смогли откачать Коробкова-Землянского и в 21:50 констатировали его смерть», — пишет телеграм-канал.

Родился Коробков-Землянский в Красноярском крае, начинал карьеру на местном телевидении. В Москву переехал в 2007 году, работал на «Первом канале», писал «МК».

С 2015 года в течение двух лет он был пресс-секретарем у Филиппа Киркорова. Пресс-секретарем SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Коробков-Землянский работал с 2022 года.

В своем телеграм-канале Коробков-Землянский публиковал посты, написанные с патриотической позиции. В описании канала назвал себя «журналистом, кремлеботом, ультраватником и турбопатриотом».