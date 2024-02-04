ФСБ возбудила три уголовных дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь идет о «госизмене в форме перехода на сторону противника», «участии в террористической организации» и «публичных призывах к террору».

Собеседник агентства уточнил, что эти дела ФСБ объединила в одно производство.

Илья Пономарев* был единственным депутатом Госдумы, который в марте 2014 года проголосовал против присоединения Крыма к России. Вскоре он покинул Россию: сначала уехал в США, а с 2016 года живет на Украине. В 2019 году экс-депутат сообщил о получении украинского гражданства.

В России против Пономарева* в октябре 2015 года завели уголовное дело о пособничестве в растрате 22 млн рублей инновационного центра «Сколково». Речь идет о периоде в первой половине 2010-х, когда депутат был назначен советником фонда.

После начала военной операции на Украине Пономарев* вступил в украинскую территориальную оборону, создал сеть проукраинских онлайн-ресурсов, а также публиковал призывы к борьбе против российских властей.

После гибели дочери публициста Александра Дугина Дарьи в результате подрыва автомобиля Пономарев* заявил, что за покушением якобы стоит некая «Национальная республиканская армия», с которой он сотрудничает. После этого экс-депутата заочно арестовали по делу о распространении фейков о российской армии.

В сентябре 2023 года против Пономарева* возбудили дело об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщил источник РИА Новости. Телеграм-канал Baza писал, что дело связано с организацией экс-депутатом сессий «Съезда народных депутатов»**, на которых, по версии следствия, были приняты акты, «посягающие на территориальную целостность России».

«Съезд народных депутатов»** был создан в Польше в 2022 году. Его основатели — экс-депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Геннадий Гудков* и бывший адвокат Марк Фейгин*

В января 2023 года Пономарева* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**признана в России нежелательной организацией