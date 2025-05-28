Как минимум один год из предстоящих пяти до 2029-го включительно грозит стать самым жарким за всю историю наблюдений — вероятность этого составляет 80%. Такой прогноз сделала Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Это повысит риск экстремальных засух, наводнений и лесных пожаров, пишет The Guardian.

ВМО предупредила, что в период с 2025-го по 2029 год среднегодовая приземная температура на планете будет на 1,2 — 1,9 градуса выше, чем в среднем за вторую половину XIX века (1850—1900 гг.), которая относится к доиндустриальной эпохе.

При этом по крайней мере в один из ближайших пяти лет эта разница превысит 1,5 градуса — такая вероятность, по мнению ученых, составляет 86%.

«Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, согласно докладу ВМО, в ближайшие годы не предвидится никакой передышки, и это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, повседневную жизнь, наши экосистемы и нашу планету будет нарастать», — заявила замглавы организации Ко Барретт.

ВМО ежегодно выпускает доклады с обзором динамики климатических изменений и прогнозом на предстоящие несколько лет. Она отметила, что за последние два прогноз по среднему потеплению ухудшился. Так, в 2023 году вероятность того, что в течение пяти лет потепление превысит 1,5 градуса, составляла лишь 32%, в 2024-м возросла до 47%, а в докладе этого года ее оценили уже в 70%.

«Каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к более губительным волнам тепла, экстремальным осадкам, сильной засухе, таянию ледяных щитов, морского льда и ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря», — говорится в релизе организации.

Кроме того, как отмечает The Guardian, впервые данные указали на небольшую вероятность того, что до 2030 года в мире может наступить год, который будет на 2 градуса жарче, чем в доиндустриальную эпоху. Ученые назвали такую ​​возможность «шокирующей». Пока она составляет лишь около 1%, но ранее считалась вообще невозможной, пояснили они.

Согласно прогнозу, потепление в Арктике в следующие пять зимних периодов (с ноября по март) будет происходить более чем в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Это приведет к тому, что по сравнению с последним базовым 30-летним периодом (1991—2020 гг.) средняя температура повысится на 2,4 градуса.

Также данные о состоянии морского льда в марте 2025 года позволяют говорить о дальнейшем его уменьшении до 2029 года в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях, сообщает ВМО.