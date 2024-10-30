Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Без названия» был продан на аукционе «Коллекция Гурьянова» (Георгий Гурьянов — художник, барабанщик «Кино») по рекордной цене. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Vladey, пишет The Art Newspaper Russia.

Выполненный фломастерами на бумаге рисунок 1980-х годов приобрели за 7,7 млн рублей, что в пять раз превышает эстимейт — приблизительную оценку стоимости лота экспертами аукционного дома. Такая сумма является рекордом для работ Цоя-художника, которые редко оказываются на арт-рынке.

Другой рекорд принадлежит портрету первого президента СССР Михаила Горбачева работы художника Владислава Мамышева-Монро из серии «Политбюро». Картина была продана за 2,2 млн рублей, превысив эстимейт в четыре раза.

Среди работ самого Гурьянова самой высокой в ходе торгов оказалась стоимость рисунка на холсте «Битва лапифа с кентавром» — 3,1 млн рублей, а также работы «Штурвал» — 7,5 млн рублей. Самой дорогой фотографией, ушедшей с аукциона, стал снимок фотографа Виктора Лаврешкина, на которой запечатлен полный состав группы «Кино». Покупатель заплатил за эту нее 310,6 тысяч рублей при заявленном эстимейте в 10 тысяч рублей.

Общая сумма, вырученная организаторами аукциона, составила 29,4 млн рублей, что значительно превысило эстимейт в 17,17-22,42 млн рублей (учитывая комиссию аукционного дома). Вырученные средства дают возможность открыть музей-квартиру Гурьянова на Литейном проспекте, сообщил основатель Vladey Владимир Овчаренко.

«Музею Гурьянова быть! Новые коллекционеры, высокие цены, 85% реализованных лотов — результат отличный. На рынке дефицит хороших работ — неудивительно, что за работы с безупречным провенансом развернулась борьба», — приводит его слова The Art Newspaper Russia.

Речь идет о квартире, где Георгий Гурьянов провел последние годы жизни. Планируется, что все вырученные средства будут направлены на организацию музейного пространства в этом помещении. Имена победителей прошедших торгов будут включены в список благотворителей и станут меценатами музея.

Помимо сотрудничества с «Кино», Гурьянов также известен как художник, работавший в 1980-х в направлении неоэкспрессионизма в составе группы «Новые художники». В 1989 году Гурьянов стал первым представителем направления неоакадемизм и одним из главных участников «Новой академии изящных искусств», основанной художником Тимуром Новиковым.