Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ. Его подлинность подтвердили два авиаперевозчика и аэропорт Шереметьево, уточняет издание.

Согласно документу, Росавиация просит предоставить участникам боевых действий на Украине:

приоритет при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра;

содействие на всех этапах перевозки, в частности, осуществление грамотного и достоверного информирования;

возможность перебронировать авиабилеты на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам;

размещение на более комфортные места в салоне, но с соблюдением требования безопасности полетов, военнослужащих с ограничениями мобильности.

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих—участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — цитирует РБК выдержку из документа, подписанного руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что участники военной операции на Украине смогут оформить ипотеку с льготной ставкой 2% в нескольких регионах.

В апреле российский глава подписал закон о запрете на увольнение жен погибших ветеранов боевых действий. Документ предполагает, что работодатель должен предоставлять вдове участника военной операции на Украине трудовую гарантию на протяжении года после его гибели. Исключением станут те, кто вступил в повторный брак или нарушал трудовую дисциплину (ст. 81 ТК, ст. 336 ТК).

Соответствующие поправки были внесены в ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса (ТК). Ранее запрет действовал на увольнение тех женщин, которые воспитывают ребенка до трех лет, а также самостоятельно воспитывают детей до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.