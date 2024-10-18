18 октября в Крыму похоронят управляющую сафари-парком «Тайган» Леокадию Перевалову, погибшую в результате нападения львов. Следственный комитет расследует дело о нарушениях требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК). Что известно о трагедии спустя три дня — в материале RTVI.

Леокадии Переваловой был 41 год. Она работала в парке со дня его основания в 2006 году, рассказал в интервью «Известиям» директор учреждения Олег Зубков. По его словам, Перевалова была профессионалом своего дела, знала «биографию» каждого льва, их поведение, проводила инструктажи по обращению с хищниками для других сотрудников.

В телеграм-канале «Тайгана» погибшую называли «мамой всех львят», «душой и ангелом» парка. Перевалова часто выхаживала детенышей животных, содержащихся в парке, в том числе тех, от которых отказались родители, пишет «АиФ Крым».

«Когда появляются малыши, другие многочисленные обязанности с Леокадии Владимировны не снимаются. А малыши с ней круглосуточно остаются: она едет с ними домой, поднимается ночью, чтобы кормить их», — рассказывал Зубков.

Сама Перевалова говорила, что ее работа — «адский труд», но отмечала, что любит и ее, и всех животных. В начале 2024 году она ушла из «Тайгана». На просьбу своих подписчиков в «Одноклассниках» вернуться Перевалова написала: «Я больше не могу и сил больше нет».

В марте пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина записала видео, посвященное увольнению Переваловой и еще одного сотрудника парка. Она не стала раскрывать причины их ухода, призвала «не делать из этого трагедию» и не досаждать ушедшим сотрудникам звонками, отметив, что их беспокоят с вопросами даже по ночам.

Как погибла Перевалова

Леокадия Перевалова погибла 16 октября во время уборки вольеров. По версии Следственного комитета, женщина зашла в клетку с тремя львами и не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате животные напали на сотрудницу.

«Идет следствие, но уже можно сказать с уверенностью, что это роковая ошибка, что Леокадия не закрыла шибер [запорный механизм], к сожалению», — сказала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.

По ее словам, Перевалова находилась одна в вольере, поскольку была управляющей парком, знала свой участок и «принимала решения сама».

«Она знала, что если бы нужна была помощь, она бы взяла кого-то из ребят. На улице был дождь, она решила убрать вольер и убрала почти все, остался последний вольер, и случилась трагедия. <…> Я думаю, что, к сожалению, у Леокадии чуть-чуть притупилось ощущение опасности, ощущение, что может что-то произойти именно с ней», — сказала Алексагина.

Директор парка Олег Зубков подчеркнул в интервью телеканалу «Россия», что Перевалова «не имела права входить в вольер, куда был доступ львов». Он отметил, что в день инцидента шел проливной дождь, и это могло спровоцировать нападение, поскольку во время ливня львы ведут себя «особенно, у них инстинкт какой-то проявляется».

«Меня ужаснуло то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, они не просто убили, а еще и обглодали, начали глодать ноги [Переваловой]. В этом ужас, потому что, если львы попробовали человеческого мяса, они становятся людоедами», — сообщил Зубков «Известиям».

По данным источника РЕН ТВ, одна из львиц прокусила Переваловой сонную артерию: на шее погибшей обнаружили большой укус.

Лев и две львицы, в вольере которых погибла Перевалова, не были выращены в «Тайгане» — их привезли год назад из мариупольского зоопарка. Зубков пообещал оказать семье Переваловой всестороннюю помощь.

Что будет со львами

По словам директора парка, усыплять животных не будут, «расправляться с ними нет никакого смысла». В поведении львов после случившегося «ничего не поменялось», агрессии не прибавилось, рассказал Зубков «Подъему».

«Все думают, что мы будем расправляться с этими львами, но это абсурдно. Львы остаются львами. У нас не возникало даже таких вопросов», — отметил он.

По словам Зубкова, после случившегося сотрудники парка стали еще более ответственно относиться к работе, но заходить к львам никто не отказывается.

«Хищников обслуживать нужно. И мы это делаем и будем делать. У нас предприятие непрерывного цикла. Все видят, какой пример, поэтому каждый делает выводы, что правила поведения написаны кровью и техника безопасности написана кровью, ее нужно соблюдать», — сказал основатель «Тайгана».