Делегация из Буркина-Фасо намерена заключить контракт на строительство атомной электростанции с «Росатомом» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 4 июня сообщает «Африканская инициатива» со ссылкой на посла страны Аристида Тапсоба.

«Буркина-Фасо планирует заключить контракт на строительство АЭС в стране. Дорожная карта уже была принята в Сочи в марте 2024 года», — заявил посол.

Среди других перспективных направлений сотрудничества Тапсоба назвал торговлю, транспорт и цифровизацию. Дипломат добавил, что Буркина-Фасо также заинтересована в поставках российской нефти.

ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года в КВЦ «Экспофорум».

Ранее министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали поговорил с «Африканской инициативой» о борьбе с терроризмом в стране и помощи, которую оказывает Россия.