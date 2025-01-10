Новые рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по полетам в Россию — продолжение политики санкционного давления западных стран на гражданскую авиацию страны. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе Росавиации.

«По своей сути рекомендация является очередной попыткой сокращения количества рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза с использованием Транссибирской системы маршрутов», — считают в Росавиации.

В ведомстве добавили, что «недружественные страны» через EASA пытаются нанести репутационный и экономический ущерб России и ее гражданской авиации. В то время как сам европейский регулятор «просто пытается вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, которое было утеряно».

В Росавиации подчеркнули, что российская гражданская авиация безопасна и находится «в общемировом тренде», а система управления безопасностью полетов всех ключевых участников авиатранспортной системы — «на необходимом уровне».

Новые рекомендации ЕС по полетам над Россией

EASA 9 января выпустило обновленное руководство по полетам над территорией России. Оно направлено на обеспечение «максимальной безопасности полетов» в условиях продолжающихся боевых действий на Украине.

Европейский регулятор рекомендовал воздержаться от полетов в пределах воздушного пространства России западнее 60 градусов восточной долготы на всех эшелонах полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары.

Рекомендация распространяется как на европейские авиакомпании, так и на перевозчиков из третьих стран, сертифицированных для полетов в страны ЕС. Нововведения будут действовать до 31 июля 2025 года, но могут быть скорректированы или изменены ранее в зависимости от пересмотренной оценки безопасности.