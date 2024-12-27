Как минимум четыре международные авиакомпании ограничили или приостановили полеты в Россию в целях безопасности после крушения самолета Азербайджанских авиалиний в казахстанском Актау 25 декабря. Ограничения ввели азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL), казахстанская Qazaq Air, израильская El Al и авиакомпания ОАЭ Flydubai. О том, кто и какие ограничения ввел — в материале RTVI.

Азербайджан

Сразу после авиакатастрофы 25 декабря азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал самолет, потерпевший крушение, приняла решение о приостановке полетов из Баку в Грозный и Махачкалу. Также власти республики распорядились остановить все рейсы по этим направлениям и других авиакомпаний. Как отмечало агентство APA, это было сделано «из соображений безопасности».

27 декабря AZAL также сообщила о приостановке полетов с 28 декабря еще в восемь городов России. В их число попали Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Владикавказ и Саратов.

В компании отметили, что решение приняло Государственное управление гражданской авиации Азербайджана, основываясь на предварительных результатах расследования катастрофы. Приостановка полетов будет действовать до завершения окончательного расследования, добавил перевозчик.

Пассажирам пообещали вернуть средства или переоформить билеты без возможных штрафов.

В авиакомпании уточнили, что продолжат выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Казахстан

27 декабря о временной приостановке рейсов из Астаны в Екатеринбург сообщила казахстанская авиакомпания Qazaq Air. Решение вступает в силу 28 декабря и будет действовать как минимум месяц — до 27 января 2025 года.

Как отметил перевозчик, такая мера вводится «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию».

«Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», — говорится в сообщении компании.

При этом авиакомпания продолжит полеты в Омск и Новосибирск, которые, по мнению перевозчика, соответствуют критериям оценки рисков компании.

Перевозчик пообещал полностью вернуть пассажирам стоимость авиабилетов, а также предложил бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы компании.

Израиль

26 декабря израильская El AL сообщила, что на неделю отменяет рейсы из Тель-Авива в Москву из-за «событий в воздушном пространстве России».

«В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, чтобы решить, будет ли возобновлен маршрут», — отметила авиакомпания.

Перевозчик уточнил, что в начале января проведет повторную оценку ситуации, после чего будет принято решение о возобновлении рейсов. Соответствующее уведомление поступит пассажирам в ближайшее время.

ОАЭ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai также объявила о временной отмене рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Распоряжение будет действовать с 28 декабря по 5 января 2025 года.

По информации АТОР, перевозчик ссылается «на форс-мажор и угрозу безопасности полетов».

В Ассоциации отметили, что ситуация касается более четырех тысяч пассажиров, 90% из которых — клиенты туроператоров. Перевозчики и туроператоры прорабатывают варианты пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай. Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают возможность переноса места вылета туристов в другие города России, в том числе и Москву, где могут быть использованы и объемы авиакомпании Emirates.