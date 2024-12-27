Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), чей самолет утром 25 декабря разбился в казахстанском Актау, объявила о приостановке с 28 декабря полетов в семь городов России. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика.

Ограничения затронут рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

«„Азербайджанские авиалинии”, принимая во внимание результаты предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможные риски для безопасности полетов, приостанавливает рейсы из Баку <…> до завершения окончательного расследования», — заявили в компании.

Авиакомпания продолжит полеты в Москву, Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.

Перевозчик также пояснил, что приостановка рейсов принята на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Пассажирский лайнер Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполняя рейс J28243 из Баку в Грозный, ушел на запасной аэродром — в казахстанский Актау, но при посадке резко снизился и ударился о землю. В результате воздушное судно развалилось на две части, и передняя взорвалась и загорелась.

На борту находилось 62 пассажира и пятеро членов экипажа — 42 гражданина Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек, включая одного ребенка. Выжили 29 человек, в том числе три члена экипажа. Выжившие находились в хвостовой части самолета, среди них девять россиян.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшем смерть двух и более лиц. Для расследования Генпрокуратура Казахстана создала следственно-оперативную группу, в которую вошли сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.

Незадолго до заявления Azerbaijan Airlines решение о временной приостановке полетов в Екатеринбург объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

Дополняется.