Злоумышленник, планировавший совершить террористической акт с применением беспилотника на военном объекте в Рязанской области, был нейтрализован сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале службы войск национальной гвардии.

Сотрудники Росгвардии, охранявшие военный объект под управлением одного из силовых ведомств, с помощью технических средств наблюдения обнаружили человека, планировавшего теракт с помощью дрона.

Представители службы войск нацгвардии отметили, что злоумышленник совершил попытку вооруженного сопротивления, в результате чего был нейтрализован. Рядом с ним был найден травматический пистолет, переделанный под боевой.

Помимо этого, взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два дрона, которые были подготовлены для совершения теракта. Сообщается, что в качестве боевых частей в них были использованы гранаты РКГ-3, которые могли управляться дистанционно.

В конце мая Следственный комитет заявил о предотвращении теракта в Москве. В ведомстве отметили, что у обвиняемого был изъят мобильный телефон, в котором содержались переписки с кураторами украинских спецслужб.

В частности, куратор дал задержанному задание забрать «схрон», спрятанный в лесопарке на западе столицы. В ходе осмотра указанного места удалось найти и изъять самодельное взрывное устройство, которое злоумышленники планировали использовать в местах массового скопления людей.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению террористического акта, а также ему были предъявлены обвинения в оправдании терроризма.