Покупка дешевых смартфонов стоимостью до пяти тысяч рублей рискованно по причине наличия вредоносного программного обеспечения (ПО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.

«В последние годы проблема с вирусной техникой усугубилась. Дело в том, что часть смартфонов, доступных в российских магазинах электроники и на популярных маркетплейсах, импортируется в страну неофициально, минуя прямые поставки от производителя», — сообщили в ведомстве.

По словам экспертов Роскачества, ввезенные по параллельному импорту в Россию смартфоны могут не проходить сертификацию и контроль качества. В ведомстве отметили, что по этой причине увеличивается риск приобретения устройства с вредоносным ПО.

В Роскачестве порекомендовали россиянам не приобретать «бюджетные модели» смартфоны до пяти тысяч рублей, так как это «всегда» означает компромисс в качестве компонентов и безопасности. Эксперты порекомендовали при покупке устройств проверять сертификацию смартфона на все стандарты безопасности.

«Дешевые модули сотовой связи в бюджетных смартфонах, которые стоят всего несколько рублей, не могут содержать протоколы безопасности», — сообщили в Роскачестве.

В ведомстве подчеркнули, что при покупке устройств следует отдавать предпочтение известным брендам, которые производят технику.

«Компании с хорошей репутацией, как правило, вкладывают больше средств в безопасность своих устройств и регулярно выпускают обновления», — заключили в Роскачестве.

В марте Минпромторг в рамках борьбы с поддельной техникой предложил ввести обязательную маркировки электронной техники — смартфонов и ноутбуков, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту. Благодаря этому российский рынок избавиться от «контрафактной и поддельной» электроники, то есть «устройств с недостоверной информацией о них», а также от «реплик» с нелегальным ПО, добавили в ведомстве. Такие меры коснутся прежде всего техники популярных брендов Apple и Samsung.

В июле 2023 года «Коммерсантъ» писал, что на российских маркетплейсах возросла доля подделок среди техники международных производителей. По данным издания, показатель контрафакта среди смартфонов составляет 31%, мелкой бытовой техники — 34%, ноутбуков — 30%, наушников и колонок — 69%, а смарт-часов — 63%. Чаще всего от подделок страдают Apple, Samsung, а также Xiaomi.