Минпромторг в рамках борьбы с поддельной электроникой предложил с 1 декабря 2025 года ввести обязательную маркировку ноутбуков и смартфонов, многие из которых попадают в Россию по параллельному импорту. В первую очередь это коснется поддельной продукции популярных брендов Apple и Samsung.

В частности, министерство предложило обязать производителей и продавцов маркировать в госинформсистеме «Честный знак» всю продаваемую в России радиоэлектронную продукцию, в том числе ту, которую привезли через серый импорт.

Это, по мнению ведомства, позволит избавить рынок от «контрафактной и поддельной» электроники, то есть «копий брендов», «реплик», «устройств с недостоверной информацией о них», а также подделок и устройств с нелегальным ПО. Эта мера коснется смартфонов, ноутбуков, телефонов сотовой и проводной связи, светотехники и так далее.

Сейчас производители и продавцы маркируют на добровольной основе только отдельные товары (различную светотехнику, а также ноутбуки и телефоны) в рамках эксперимента, который начался 1 декабря 2023 года и завершится 31 августа 2025-го.

Кроме того, производители и дистрибьюторы должны будут с 1 июня 2026 года передавать сведения об обороте радиоэлектронной продукции, а с 1 декабря следующего года также и сведения об этой продукции из оборота.

Маркировка каждого товара обойдется в 50 копеек, отмечают «Ведомости».

Проект постановления, опубликованный Минпромторгом, до 7 апреля находится на этапе публичного обсуждения.

Как сообщили порталу CNews в ЦРПТ (оператор «Честного знака»), требование правительства «рынок радиоэлектроники от контрафакта и подделок». Маркировка, по данным ведомства, позволила сократить нелегальный оборот в легкой промышленности более чем на 36%, обуви — на треть, шин и покрышек — вдвое, сигарет — до 10,8%. При этом, как заверили в ЦРПТ, маркировка не приведет к существенному росту цену.

«Это также доказано на опыте всех товарных групп, где маркировка обязательна уже. От дешевой продукции — воды, молока, лекарств — до дорогой (шубы, шины, фототехника)», — заявили в ведомстве.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что в проекте постановления появилось требование указывать индивидуальный серийный номер изделия, что позволит «отследить движение каждой единицы товара от импорта до реализации покупателям».

По мнению компании, это усилит контроль за серым импортом и «приведет к росту налоговых и таможенных поступлений в бюджет страны».

«Поэтому очень важно, чтобы норма об отражении серийных номеров в системе “Честный знак” была сохранена в итоговом документе», — заявили в «М.Видео-Эльдорадо».

В июле 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные IQ Technology писал, что доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress) сильно возросла. По данным газеты, показатель контрафакта среди смартфонов составляет 31%, мелкой бытовой техники — 34%, ноутбуков — 30%, наушников и колонок — 69%, а смарт-часов — 63%. Чаще всего от подделок страдают Apple и Samsung.