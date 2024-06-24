Более 250 тонн сырья и пищевой продукции изъяли из оборота после случаев заражения ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По состоянию на 24 июня из оборота изъято свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы. Из стационаров выписано 149 человек», — говорится в сообщении.

17 июня в Москве, Нижнем Новгороде и Татарстане с признаками ботулизма госпитализировали более 160 человек. Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что это число возросло до более 300 человек, 43 из которых находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

СК России установил, что заразившиеся ели салат с фасолью «Лобио», изготовленный компанией «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). После случаев массового отравления были изъяты более 172 т консервированной фасоли, изготовленной компанией «Савон-К». Сервис «Кухня на районе» приостановил работу.

На производствах и складах компаний, блюда которых привели к отравлениям, прошли обыски. Силовики обнаружили там множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. СК завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

В рамках уголовного дела были задержаны четыре человека: гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель «Савон-К» Владимир Шин, глава отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и повар Карим Норматов. Лозин, Шин и Машкова отправлены судом под домашний арест. Норматов отправлен под домашний арест.