Роскомнадзор провел проверку пяти вышедших эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и не нашел в них нарушений российского законодательства, сообщила зампред думского комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова телеграм-каналу «№-Новости дня».

По словам депутата, она направляла в Роскомнадзор запрос о ходе проверки сериала. В ответе ведомства, содержание которого цитирует Орлова, говорится, что «многосерийный фильм «Слово пацана» распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции «18+»».

С просьбой о проверке сериала в Роскомнадзор и Следственный комитет ранее обращалась глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она утверждала, что в «Слове пацана» может содержаться пропаганда, способная причинить «вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу».

С просьбой проверить «Слово пацана» в Роскомнадзор также обращалась уполномоченная по правам человека в Татарстане Ирина Волынец. Она подчеркивала, что возрастная маркировка «18+», присвоенная сериалу на демонстрирующих его интернет-платформах, не мешает подросткам его смотреть.

Омбудсмен заявляла, что сериал «противоречит» указу президента России об укреплении «традиционных ценностей», «стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления» — «казанского феномена», а также «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».

Сериал «Слово пацана». Почему его пытаются запретить

«Слово пацана» критиковал и глава Татарстана Рустам Минниханов: он заявлял, что сериал «не соответствует той политике, которую мы преследуем», поскольку «романтизирует период истории нашей страны, связанный с проявлением подростковых группировок», а это, «к сожалению, ни к чему хорошему не приводит».

Резкой критике сериал подвергла и зампред комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, признав, что сама его не смотрела. По словам депутата, в любом случае «вместо проблем 1990-х нужно транслировать историко-культурное наследие и достижения страны».

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью RTVI выразил уверенность в том, что большинство критиков не смотрели сериал и высказываются против него, пытаясь «хайповать на популярной истории», а свое мнение строят конъектурно — сами додумывают то, что слышали. История же, по словам Золотарева, — «о зле, которое возвращается только злом, а также о родителях и детях, в частности, о том, как опасно упускать своих детей».