Роскомнадзор внес некоторые стикерпаки из мессенджера Telegram в Единый реестр запрещенной информации и направил владельцу хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием их удалить. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передает ТАСС.

Речь идет о двух наборах стикеров, которые ранее были запрещены к распространению по решению Зуевского районного суда Кировской области из-за использования нацистской символики. Эти стикерпаки содержат изображения, связанные с ультраправым расистским движением Ку-клукс-клан, которое во многих странах признано экстремистским и террористическим.

Своим решением суд также обязал Роскомнадзор внести стикерпаки в Единый реестр запрещенной информации, после чего они должны быть удалены администраторами мессенджера. В пресс-релизе РКН уточняется, что теперь это «запрещенный контент», распространение которого преследуется в соответствии с российским законодательством. Однако представители Telegram вправе обжаловать это решение в течение месяца.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что решение кировского райсуда не стало первым запретом стикеров Telegram: на самом деле по состоянию на начало марта 2025 года в России в общей сложности были запрещены 33 стикерпака.

Телеграм-канал «Код Дурова» отмечал, что подобные запреты вводятся в стране с 2023 года, но такая практика пока еще не слишком широко распространена. Запрещенные наборы посвящены мемам про Адольфа Гитлера, актера Алексея Панина, главу Чечни Рамазана Кадырова, депутата Ирину Яровую и других медийных личностей. Также часть стикерпаков содержит изображения со свастикой.

СМИ отмечают, что судебные запреты касаются стикерпаков, а не стикеров, которые копируются пользователями и переупаковываются в другие наборы. Тем не менее, заявил Инфо24 адвокат Сергей Жорин, их использование может повлечь ответственность — как административную, так и уголовную.

Он напомнил, что по ст. 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток или штрафа до 2 тысяч рублей, а распространение признанных экстремистскими материалов может подпадать под действие ст. 282 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства.