Министерство цифрового развития России и Роскомнадзор определили правила, по которым будет производиться регистрация персональных страниц, блогов и каналов, чья аудитория составляет более 10 тысяч человек. Это следует из документов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Владельцы страниц, чье количество подписчиков превышает десять тысяч человек, смогут сами пройти процесс верификации, после чего их включат в федеральный перечень. Для этого необходимо, чтобы владелец страницы направил в Роскомнадзор необходимые данные о себе и своем блоге, указав контактную информацию.

В течение семи дней после получения данных сотрудники Роскомнадзора проверят их на достоверность, а саму страницу — на соблюдение ее владельцем требований законодательства. Информация будет храниться в зашифрованном виде.

При определении объема аудитории блога в социальной сети будут учитываться «доступные сведения о количестве подписчиков, <…> осуществляющих взаимодействие с такой персональной страницей».

Решение о включении в перечень данных о блоге принимает уполномоченное должностное лицо Роскомнадзора в течение трех рабочих дней с момента подтверждения достоверности предоставленной информации и подтверждения соответствия страницы Федеральному закону.

В течение трех рабочих дней после того, как такое решение будет принято, пользователю социальной сети направят уведомление о внесении его блога в список, а также уникальную ссылку для автоматического перехода к поисковой форме на официальном сайте Роскомнадзора. По этой ссылке можно будет проверить данные о включении персональной страницы в федеральный реестр.

В качестве оснований для исключения из перечня в тексте проекта указаны удаление блога его создателем, несоответствие страницы требованиям к объему аудитории и нарушение требований федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».